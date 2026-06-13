Nakon dogovora s Visom ChatGPT sada može kupovati stvari za korisnika

Visa je integrirala svoju platnu mrežu u ChatGPT, omogućujući chatbotu da samostalno obavlja kupnje i dovršava transakcije u ime korisnika

Platni div Visa ugradio je svoju mrežu u ChatGPT, čime je chatbotu omogućeno da samostalno kupuje i dovršava transakcije u ime korisnika, što predstavlja značajno proširenje trgovine pokretane umjetnom inteligencijom.

Ova integracija znači da agenti umjetne inteligencije više ne mogu samo preporučivati proizvode, već i dovršavati kupnje kod bilo kojeg trgovca koji prihvaća Visu. Dosadašnji pokušaji razvoja slične tehnologije bili su ograničeni na pojedinačne trgovce ili manje skupine unaprijed registriranih trgovaca.

OpenAI osigurat će tehnologiju koja agentima omogućuje interakciju, donošenje odluka i pokretanje kupnji putem ChatGPT-a. Visa, najveća globalna platna mreža izvan Kine, bit će zadužena za autorizaciju plaćanja i otkrivanje prijevara.

„Kako agenti umjetne inteligencije postaju aktivni sudionici u gospodarstvu, Visa se fokusira na osiguravanje pouzdanih, sigurnih i besprijekornih transakcija“, rekao je Jack Forestell.

Jack Forestell visa

Korisnici će morati povezati svoje Visa kartice s ChatGPT-om kako bi omogućili kupnju. Predviđene su i zaštitne mjere, uključujući ograničenja potrošnje, obvezne korake odobravanja te popise odobrenih trgovaca, kako bi se zaštitili potrošači i smanjio rizik od prijevara.

Forestell je izjavio da će Visa sporove rješavati prema istim pravilima koja primjenjuje i na druge transakcije, uključujući provjeru je li potrošač namjeravao izvršiti kupnju te je li trgovac pravilno obradio transakciju.

Visa i OpenAI nisu otkrili financijske uvjete novog sporazuma niti su detaljnije pojasnili eventualne naknade za trgovce i korisnike.