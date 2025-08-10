Najvrjedniji jednorozi na svijetu po državama

S vrijednošću od 350 milijardi američkih dolara, SpaceX je na najvrijedniji jednorog u svijetu, potaknut partnerstvima s NASA-om i rastućim globalnim prisustvom Starlinka

Vrijednost OpenAI-ja porasla je više od deset puta od 2023. godine, dosegnuvši 300 milijardi dolara s čime je na drugom mjestu u svijetu.

Sljedeća je tvrtka ByteDance, matična tvrtka TikToka, vrijedna 220 milijardi dolara s otprilike dvije milijarde korisnika diljem svijeta.

Inače u SAD senalazi 15 od 30 najvrjednijih globalnih jednoroga, a na popisu se nalazi i nekoliko tvrtki za umjetnu inteligenciju poput OpenAI-a, Anthropic-a, xAI-a i Scale AI-a.

Kina ima sedam tvrtki u prvih 30, predvođenih ByteDanceom i Ant Groupom.

Indija i Velika Britanija imaju po tri, dok indonezijska tvrtka za dostavu hrane J&T Express vrijedi 20 milijardi dolara.