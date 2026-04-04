Najveći ukidaju najviše radnih mjesta

Otpuštanja u tehnološkom sektoru sve su više koncentrirana među nekolicinom divovskih tvrtki. Amazon, Intel i Microsoft dominiraju ovom ljestvicom, daleko nadmašujući ostatak industrije

Iako se tempo otpuštanja usporio u odnosu na ranije vrhunce, tvrtke i dalje smanjuju broj zaposlenih dok pokušavaju uravnotežiti profitabilnost, sporiji rast i povećana ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Na temelju podataka Layoffs.fyi o otpuštanjima tijekom 2025. i 2026. godine, zaključno sa 16. ožujkom, Amazon predvodi ljestvicu s 30.184 objavljena otkaza, a slijede Intel s 27.058 i Microsoft s 15.347. Zajedno, ove tri tvrtke čine gotovo dvije trećine svih otkaza.

Od 2020. godine Amazon je objavio otpuštanje oko 58.000 zaposlenika. Iako je to više od ukupnog broja zaposlenih u mnogim tvrtkama, za Amazon to predstavlja manje od 4 % njegove radne snage od 1,56 milijuna zaposlenika.

Sljedeća velika tehnološka tvrtka na popisu je Meta s 5.800 objavljenih otkaza, a izvješća navode da tvrtka razmatra dodatna smanjenja broja zaposlenih u 2026. godini, koja bi mogla dosegnuti i do 20 %.

Zašto velike tehnološke tvrtke i dalje ukidaju radna mjesta

Mnoga od najvećih otpuštanja u tehnološkim tvrtkama tijekom 2025. i 2026. godine odražavaju sličan skup pritisaka: sporiji rast, strožu kontrolu troškova i povećana ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Neke su tvrtke bile izravne o ulozi umjetne inteligencije. Block je, primjerice, 2026. godine smanjio gotovo polovicu svoje radne snage, uz oko 4.000 otkaza, a izvršni direktor Jack Dorsey istaknuo je automatizaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji kao pokretač šire, jednokratne reorganizacije, umjesto manjih, kontinuiranih rezova. Nakon objave, cijena dionice tvrtke porasla je za više od 20 % u jednom danu.

U drugim slučajevima tvrtke su naglašavale strukturne promjene, a ne izravno umjetnu inteligenciju. U Amazonu su otpuštanja u siječnju 2026. bila dio nastojanja da se smanji broj upravljačkih slojeva, pojednostavi donošenje odluka i preraspodijele resursi prema prioritetnim područjima, uz nastavak zapošljavanja na odabranim pozicijama.

Intel je, u međuvremenu, svoja smanjenja troškova povezao sa širim višegodišnjim restrukturiranjem. Tvrtka je najavila usklađivanje strukture troškova s novim operativnim modelom, ciljajući uštede od 10 milijardi dolara u 2025. godini te pojednostavljenje poslovanja u uvjetima kontinuiranog pritiska na marže.