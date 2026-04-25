Najveći globalni proizvođači memorijskih čipova

Tržišne kapitalizacije proizvođača memorijskih čipova porasle su jer ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije (AI) mijenjaju industriju poluvodiča

Podaci o procjenama proizvođača memorijskih čipova pokazuju da se industrija naglo oporavila jer razvoj AI poslužitelja povećava potražnju za memorijom.

Samsung je s velikom razlikom na prvom mjestu, s tržišnom kapitalizacijom od 897 milijardi američkih dolara. SK Hynix (498 milijardi dolara) i Micron (481 milijarda dolara) slijede odmah iza njega, tvoreći jasan vrh među proizvođačima memorije.

Dalje na ljestvici, Sandisk (141 milijarda dolara) i Kioxia (107 milijardi dolara) ističu se kao značajni igrači druge razine. Četiri tajvanske tvrtke zaokružuju popis: Nanya (22 milijarde dolara), Winbond (13 milijardi dolara), Macronix (9 milijardi dolara) i Powerchip Semiconductor Manufacturing (7 milijardi dolara).

Rast dobiti

Cijene memorije naglo su rasle 2025. godine jer su dobavljači održavali disciplinu u proizvodnji, dok je potražnja za AI poslužiteljima smanjivala ponudu. Ta je kombinacija pomogla povećati i moć određivanja cijena i očekivanja investitora za proizvođače memorije.

Najveći dobitnici bili su Nanya, čija je dobit rasla za 560%, Sandisk (559%) i Kioxia (536%). Winbond, SK Hynix i Micron također su zabilježili velike dobitke.

Cijene dionica proizvođača memorije nastavile su rasti i 2026. godine. Samsung je do 17. travnja porastao za 80%, dok je SK Hynix porastao za 73%, a Micron za 59 %.

Rast očekivanja

Omdia je značajno povećala svoju prognozu rasta prihoda od poluvodiča za 2026. godinu na 62,7 %, što odražava neviđeni rast DRAM-a i NAND-a potaknut održivom potražnjom i kontinuiranim nedostatkom ponude koji se očekuje tijekom cijele godine. Predviđa se da će se vrijednost tržišta DRAM-a gotovo udvostručiti, a manji segment NAND-a mogao bi se učetverostručiti u usporedbi s 2025. godinom.

Ograničenja ponude konvencionalnih memorijskih integriranih kola pogoršavaju se zbog fokusa industrije na proizvodnju memorije velike propusnosti (HBM), koja se isporučuje u manjim količinama, ali postiže znatno više cijene. Snažna potražnja u poduzećima i podatkovnim centrima nastavit će oblikovati izglede tržišta za 2026. godinu, a značajnije smanjenje nestašice ponude vjerojatno neće biti moguće sve do 2027. godine.