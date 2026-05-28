Najveće tehnološke tvrtke prema prihodima u 2025.

Dvadeset najvećih tehnoloških tvrtki ostvaruje više od 3 bilijuna američkih dolara prihoda, ponajprije zahvaljujući cloud computingu, umjetnoj inteligenciji i potrošačkoj tehnologiji

Amazon zauzeo je vrh ljestvice tehnoloških tvrtki prema prihodima sa 670 milijardi dolara, znatno više od prihoda od prodaje hardvera koje je ostvario Apple, a koji iznose 409 milijardi dolara.

Američke tvrtke poput Alphabeta, Microsofta i Metae zaokružile su prvih sedam mjesta, potvrđujući tehnološku dominaciju SAD-a.

Istodobno, azijske tvrtke poput Samsunga i Tencenta prednjače u proizvodnji i digitalnim uslugama.

Rast prihoda po sektorima

Oduševljenje umjetnom inteligencijom značajno je povećalo profit NVIDIAe, čija se dobit više nego udvostručila tijekom 2024. godine.

Tvrtke poput Amazona, Microsofta i Alphabeta nastavljaju rasti zahvaljujući snažnim cloud uslugama.

Amazon ostaje lider u e-trgovini zahvaljujući svojoj online platformi. Istodobno, prodaja hardvera Applea i TSMCa ostaje stabilna, dok se Intel suočava s izazovima i blagim padom prodaje. Razlozi uključuju snažnu konkurenciju AMDa i Qualcomma, kašnjenja u proizvodnji te slabo tržište osobnih računala.

Prihodi Intela pali su s 54,22 milijarde dolara u 2023. na 53,10 milijardi dolara u 2024. godini, što predstavlja pad od oko 2,1 %. Prema podacima CompaniesMarketCapa, kompanija je u prvom tromjesečju 2025. prijavila prihod od oko 12,67 milijardi dolara, što je 1 % manje nego godinu ranije.

Prihod po zaposleniku

Postoji snažna pozitivna korelacija između broja zaposlenika i prihoda vodećih tehnoloških tvrtki, što znači da veći broj zaposlenika općenito donosi i veće prihode. Međutim, prihod po zaposleniku (RPE) pokazuje učinkovitost radne snage pojedine tvrtke.

NVIDIA prednjači s prihodom od 165,21 milijardu dolara i 36.000 zaposlenika, što znači oko 4,58 milijuna dolara prihoda po zaposleniku, ponajprije zahvaljujući AI poslovanju.

Amazon ostvario je prihod od 637,95 milijardi dolara, ali uz 1,5 milijuna zaposlenih, što iznosi prosječno 425.000 dolara po zaposleniku.

Microsoft, s prihodom od 261,80 milijardi dolara i 228.000 zaposlenika, ostvaruje 1,15 milijuna dolara po zaposleniku, dok Alphabet, s prihodom od 350,01 milijardi dolara i 182.710 zaposlenika, ostvaruje 1,98 milijuna dolara po zaposleniku.

CSIMarket izvijestio je da je RPE u američkom tehnološkom sektoru početkom 2025. porastao na oko 627.744 dolara, zahvaljujući rastu tehnoloških kompanija.