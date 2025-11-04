Najposjećenije stranice za e-trgovinu u 2025.

Dok se deseci platformi natječu za pažnju potrošača, Amazon i dalje dominira s velikom razlikom, osvajajući više od dvije petine ukupnih posjeta među 20 najvećih maloprodajnih stranica na svijetu.

Američke i kineske platforme online trgovine čine glavninu globalnog prometa digitalne kupovine, s ukupnim udjelima od oko 65%. Unatoč porastu platformi u nastajanju poput Temua, hijerarhija e-trgovine ostaje relativno stabilna, što pokazuje Amazonovu trajnu prednost u brandu i infrastrukturi.

Vodeći amazon.com ima otprilike 2,7 milijardi posjeta mjesečno, što predstavlja četvrtinu ukupnog prometa među 20 najboljih. Uključujući regionalne stranice, Amazonov ekosustav ima neusporediv globalni utjecaj, doprinoseći njegovoj tržišnoj kapitalizaciji od 2,3 bilijuna dolara.

Temu i AliExpress mijenjaju prekograničnu maloprodaju

Kineske platforme Temu (1,6 milijardi mjesečnih posjeta) i AliExpress (646 milijuna) zauzimaju drugo i treće mjesto, što odražava rastuću ulogu Kine u prekograničnoj e-trgovini.

Temuov agresivni model popusta i dalje pomaže u širenju međunarodne prisutnosti. Zajedno, ove dvije kineske stranice čine gotovo 2,3 milijarde posjeta mjesečno - oko četvrtine dosega Amazon.com-a.

Regionalni lideri drže snažne pozicije

Ostali regionalni velikani zaokružuju prvih pet: eBay (SAD) i Ozon (Rusija). Japanski Rakuten, korejski Coupang i brazilski Mercado Livre pokazuju snagu lokalnih prvaka izvan američko-kineskog duopola.

U međuvremenu, Shopifyjev Shop.app i Ticketmaster ističu rastući utjecaj nišnih maloprodajnih i platformi za događaje.