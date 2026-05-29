Najpopularniji AI alati za prijave za posao

Umjetna inteligencija brzo postaje uobičajeni alat za prijave za posao, a koristilo ju je 70 posto odraslih u SAD-u i 64 posto u Velikoj Britaniji u posljednja 24 mjeseca

Prema novom reprezentativnom istraživanju Statista+ provedenom u siječnju 2026. godine, mogućnosti koje nudi korištenje umjetne inteligencije pri prijavama za posao raznolike su i obuhvaćaju različite dijelove cijelog procesa. Najčešće korišteni alati u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu bili su modeli velikih jezika (LLM) poput ChatGPT, koje preferira 73 posto Amerikanaca i 86 posto Britanaca. Na drugom mjestu u SAD-u našli su se generatori životopisa i motivacijskih pisama poput Canva, Kickresume i Adobe, koje je navelo 58 posto ispitanika u SAD-u, dok su drugi najpopularniji alati u Ujedinjenom Kraljevstvu bili optimizatori teksta i dokumenata poput Grammarlya i LanguageToola (46 posto).

Iako je prihvaćanje umjetne inteligencije bilo prilično visoko u objema zemljama, čini se da i dalje postoje određene sumnje u vezi s tom tehnologijom. Naime, oko šest od deset ispitanika u objema zemljama reklo je da bi kandidati trebali biti oprezni i koristiti umjetnu inteligenciju na način koji nije lako prepoznati.