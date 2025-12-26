Najkorištenije aplikacije za e-trgovinu u svijetu

Mobilne aplikacije postale su glavni ulaz u online kupovinu za stotine milijuna potrošača diljem svijeta

Mreža petak, 26. prosinca 2025. u 06:15

Od svakodnevnih potrepština do brze mode i elektronike, aplikacije za e-trgovinu sada oblikuju način na koji ljudi pregledavaju, uspoređuju i kupuju proizvode preko granica.

Amazon globalni lider

Prema podacima s platforme Similarweb, Amazon je na prvom mjestu s velikom razlikom, s prosječno 651,7 milijuna aktivnih korisnika mjesečno. Njegova dominacija odražava širok izbor proizvoda, duboku logističku infrastrukturu i snažnu prepoznatljivost brenda diljem Sjeverne Amerike, Europe i dijelova Azije.

Usto, Amazon jedna od samo tri tvrtke među 10 najboljih koje nemaju sjedište u Aziji.

Azijska prevlast

Azijske platforme čine sedam od 10 najboljih aplikacija, a predvode ih Shopee (392,8 milijuna mjesečno aktivnih korisnika), Temu (246,4 milijuna) i Shein (215,1 milijun). Te su tvrtke brzo rasle kombinirajući dizajn usmjeren na mobilne uređaje, agresivno određivanje cijena i visoko lokalizirane ponude.

Indija i jugoistočna Azija također su dobro zastupljene. Flipkart (190,8 milijuna) i Meesho (159 milijuna) odražavaju brzorastuću digitalnu bazu potrošača u Indiji, dok singapurska Lazada (109,2 milijuna) nastavlja opsluživati ​​više tržišta jugoistočne Azije putem jedinstvenog ekosustava aplikacija.



