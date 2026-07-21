Može li ASML postati prvom europskom tvrtkom vrijednom bilijun USD?

Globalni procvat umjetne inteligencije podignuo je ASML na vrh europskog tržišta dionica. Nakon nevjerojatne zarade u drugom tromjesečju, pogonjenom rastućom potražnjom za AI računalnim čipovima, investitori i analitičari postavljaju nekoć nategnuto pitanje: može li ASML postati prva europska tvrtka vrijedna bilijun američkih dolara?



Nakon što su dionice ASML-a ove godine porasle za 60 posto i približile tvrtku procjeni vrijednosti od 700 milijardi USD, investitori i analitičari kažu da je scenarij od bilijun dolara vjerojatan. Ključne prepreke uključuju sumnje u to koliko će dugo Google, Amazon i drugi hiperskaleri nastaviti ulagati u podatkovne centre te mogu li ASML, njegovi dobavljači i kupci poput TSMC-a i Samsunga provesti planove širenja.



ASML je pretekao i povećava prednost u odnosu na druge vodeće europske tvrtke, kao što su Roche, LVMH, Novo Nordisk, AstraZeneca i SAP. Analitičari koji rade za Barclays, Susquehanna i Bernstein sada imaju 12-mjesečne ciljane cijene iznad 2600 USD po dionici - porast od 49 posto u odnosu na trenutne razine i okvirni prag za tržišnu kapitalizaciju od bilijun USD.



ASML je jedini prodavač alata za ekstremno ultraljubičastu (EUV) litografiju potrebnih za ispis minijaturnih sklopova najnaprednijih logičkih i memorijskih čipova. Investitori uspoređuju njihovo poslovanje s prodajom pijuka i lopata tijekom zlatne groznice.



Dionicama te tvrtke se trguje po 38 puta većoj cijeni od predviđene zarade za 2027. godinu, prema podacima LSEG-a, što je znatno iznad multiplikatora za glavnog ASML kupca TSMC-a. Kako bi se opravdala premija i dosegla ta vrijednost, mora se posložiti nekoliko elemenata, posebno nastavak potražnje za hiperskalera.



Američki zakonodavci predložili su MATCH Act, zakon koji bi mogao ograničiti prodaju i servisiranje ASML-ove opreme u Kini - tržištu na kojem ASML očekuje 20 posto prodaje u 2026. godini. Ipak, postoje i razlozi zašto bi ASML mogao nastaviti rasti čak i ako dođe do usporavanja umjetne inteligencije.



Naime, proizvođači memorijskih čipova za umjetnu inteligenciju - poput SK Hynixa, Samsunga i Microna - preusmjeravaju proizvodnju s procesa koji koriste starije ASML-ove DUV alate prema novim i skupljim EUV alatima, što je profitabilan ciklus nadogradnje.



Moguće je i kako će potražnja za čipovima biti ubrzana. Nova tvornica Terafab koju Elon Musk planira u Teksasu za opskrbu SpaceX-a i Tesle predstavlja novi izvor prihoda za ASML.

