Microsoft i Nvidia ulažu milijarde dolara u Anthropic

Microsoft i Nvidia planiraju uložiti u Anthropic u okviru novog sporazuma koji uključuje obvezu proizvođača Claudea od 30 milijardi američkih dolara za korištenje Microsoftovih usluga u oblaku. Nvidia će uložiti do 10 mlrd. USD, a Microsoft do pet mlrd. USD, navodno tijekom naredne runde financiranja Anthropica.



"Sve više ćemo biti kupci jedni drugima. Koristit ćemo Anthropicove modele, oni će koristiti našu infrastrukturu i zajedno ćemo izlaziti na tržište", rekao je glavni izvršni direktor Microsofta Satya Nadella. Dodao je kako OpenAI "ostaje ključni partner".



Anthropic će surađivati ​​s Nvidijom na čipovima i modelima kako bi poboljšao performanse i obveza se na do jednog gigavata računalstva koristeći Nvidijin hardver Grace Blackwell i Vera Rubin. Jedan gigavat može koštati, prema procjenama, između 20 i 25 mlrd. USD.



Microsoft će također korisnicima Azure AI Foundryja omogućiti pristup najnovijim Claudeovim modelima, što će Claude učiniti jedinim frontier modelom u ponudi kod sva tri glavna pružatelja usluga u oblaku. Amazon će ostati Anthropicov primarni pružatelj usluga u oblaku i partner za obuku.



Prije nekoliko tjedana OpenAI je predstavio sveobuhvatno restrukturiranje koje ga je udaljilo od njegovih neprofitnih korijena, dajući mu veću operativnu i financijsku slobodu. Startup je od tada najavio ugovor vrijedan 38 mlrd. USD za kupnju usluga u oblaku od Amazona kako bi smanjio ovisnost o Microsoftu. Njegov glavni izvršni direktor Sam Altman rekao je kako se OpenAI obvezao potrošiti 1,4 bilijuna USD za razvoj 30 gigavata računalnih resursa (dovoljno za napajanje otprilike 25 milijuna američkih kućanstava).



Analitičare brinu sve češći kružni ugovori između ključnih igrača na području umjetne inteligencije - u kojima jedan partner podupire prihod drugog - jer to povećava rizik od balona. Microsoft i Nvidia sad pokušavaju smanjiti ovisnost o OpenAI-ju.



Anthropic je nedavno procijenjen na 183 mlrd. USD. Glavni je konkurent proizvođaču ChatGPT-ja. Namjeravaju udvostručiti (možda i utrostručiti) godišnje prihode na oko 26 mlrd. USD tijekom 2026. Imaju više od 300 tisuća poslovnih korisnika.