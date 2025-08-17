Meta zarađuje od korisnika više novca nego Netflix za najskuplju pretplatu

Svima na Internetu je sasvim jasno da kada je neki proizvod besplatan, onda je proizvod sam korisnik, odnosno njegovi podaci, navike, sklonosti, opredjeljenja koji se onda prodaju za oglašavanje

Neki korisnici su razumljivo jako ljuti zbog toga što velike tehnološke tvrtke gomilaju njihove podatke kako bi ih iskorištavali za prodaju oglašavanja.

Kakvi su općenito prihodi od oglašavanja vlasnika digitalnih platformi?

Među ostalim, valja znati da su korisnici iz zemalja s nižim prihodima obično puno manje vrijedni oglašivačima. Prohodi od oglašavanja naravno zavise i od same popularnosti platforme.

Prema analizi Sherwood.news, platforme Pinterest, Snap i Reddit imaju prosječni prihod po aktivnom korisniku (average revenue per user, ARPU) od 2,40 do 2,80 dolara mjesečno za korisnika u SAD-u ili Sjevernoj Americi.

No za razliku od njih, prema procjeni Meti korisnik u Sjevernoj Americi (SAD i Kanada) vrijedni znatno više, nešto ispod 27 dolara. To je čak više i od najskuplje Netfixove mjesečne pretplate u tim zemljama od 24,99 dolara.