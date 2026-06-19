Meta Platforms će prodati kineski startup Manus?

Rani kineski podupiratelji startupa za umjetnu inteligenciju Manus planiraju otkupiti tu tvrtku od Meta Platfroms po cijeni od dvije milijarde američkih dolara, koliko je bilo plaćeno za njegovo preuzimanje.Ovaj potez je navodno odgovor na nalog kineske vlade o poništenju sporazuma.



Naime, Kina je u travnju pokrenula blokadu preuzimanja tog startupa, zabrinuta zbog mogućeg gubitka ključne tehnologije u vrijeme dok traje sukob sa Sjedinjenim Državama.



Nakon što je u prosincu prošle godine najavila akviziciju, Meta je počela integrirati Manus u svoje interne sustave. Vodeći ljudi Manusa počeli su raditi za Metu. No, Meta je početkom lipnja dovršila razdvajanje svog poslovanja od Manusovog, pa zaposlenici te tvrtke više ne mogu pristupiti Metinim internim sustavima, dok Metini zaposlenici ne mogu koristiti Manusove alate za rad.