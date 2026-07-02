Meta planira prodavati AI računalnu snagu vanjskim klijentima

Pitanje je da li je to priznanje da je izgradila više kapaciteta nego što joj treba ili kao signal investitorima da uz troškove stižu i novi prihodi.

Meta Platforms planira novi infrastrukturni biznis kroz koji bi vanjskim klijentima prodavala pristup AI računalnoj snazi i modelima. Riječ je o izravnom sučeljavanju s Amazon Web Servicesom, Microsoft Azureom i Google Cloudom, objavio je Bloomberg.

Dva moguća modela prodaje

Prvi model podrazumijeva prodaju pristupa AI modelima koji već rade na Metinoj infrastrukturi, uključujući vlastite modele Muse Spark, po uzoru na AWS-ovu uslugu Bedrock. Developeri bi plaćali za pristup, dok bi Meta upravljala podatkovnim centrima i čipovima u pozadini.

Drugi model je prodaja "sirove" računalne snage, slično takozvanim neocloud tvrtkama poput CoreWeavea. Oba pravca razvijaju se pod internom inicijativom Meta Compute, koju vode Santosh Janardhan, šef infrastrukture, Daniel Gross iz Meta Superintelligence Labsa i predsjednica Dina Powell McCormick.

Tržište reagiralo odmah

Meta iz službene komunikacije nije potvrdila detalje, uz napomenu da su planovi još u razvoju. Tržište je ipak reagiralo prije bilo kakve potvrde: dionica Mete skočila je 9,3 posto na 615,55 dolara, najveći dnevni rast od travnja. Istovremeno je CoreWeave pao i do 14 posto, a nizozemska AI tvrtka Nebius Group i do 17 posto, jer investitori novi Metin potez čitaju kao prijetnju postojećim neocloud igračima.

Investitori traže put do povrata ulaganja

Meta je u AI infrastrukturu, podatkovne centre i skupe čipove uložila stotine milijardi dolara, uključujući velike ugovore o računalnoj snazi s CoreWeaveom, Googleom i Oracleom. Ta potrošnja dulje vrijeme brine investitore koji traže jasan put do povrata ulaganja. Prodaja viška kapaciteta jedan je od odgovora, isti onaj koji su AWS, Azure i Google Cloud koristili godinama za izgradnju biznisa vrijednog desetaka milijardi dolara kvartalno.

Mark Zuckerberg je već u svibnju najavio tu mogućnost, uključujući takozvanu API uslugu, gdje bi klijenti plaćali po potrošnji, mjereno u tokenima. Tada je rekao da tvrtke izvana redovito traže pristup Metinoj infrastrukturi, ali da Meta za sada smatra kako joj je vlastita računalna snaga potrebna.

Paralelno se u istom segmentu pojavio i xAI, koji je preko SpaceX-ovog podatkovnog centra u Memphisu ranije ove godine iznajmio kapacitet Anthropicu, a sklopio je i posao s Googleom. Prvi pravi test hoće li najava umiriti ili dodatno uzburkati investitore stiže za mjesec dana, kad Meta objavljuje kvartalne rezultate. Tada će se vidjeti odražava li se otvaranje prema cloud biznisu i u konkretnim brojkama, ili ostaje na razini najave koja je za sada uglavnom pomaknula cijene dionica.