Memorija sad čini 35 posto troška pri izradi HP-ovog laptopa

HP Inc. je otkrio kako memorija sada čini 35 posto troškova materijala potrebnih za izradu računala, u odnosu na 15 do 18 posto u prošlom tromjesečju. Očekuju kako će taj udio rasti tijekom godine.



Privremeni glavni izvršni direktor Bruce Broussard rekao je kako je HP osigurao dugoročne ugovore o opskrbi za godinu. Također su dogovorili nove dobavljače i izgradili strateške zalihe za ključne platforme te prepolovili vrijeme kvalificiranja novog materijala kako bi ubrzala promjene konfiguracije proizvoda.



Broussard je precizirao kako su proširili nabavu jeftinijih dobavljača smanjujući troškove logistike agilnim procesima planiranja od početka do kraja. Tvrtka koristi svoje interne inicijative umjetne inteligencije kako bi pokrenula te nove procese. Poduzimaju i "ciljane mjere određivanja cijena kako bi nadoknadili preostali utjecaj na troškove u bliskoj suradnji s kanalima prodaje i izravnim kupcima".



Broussard se osvrnuo i na nedavnu odluku Vrhovnog suda SAD-a kojom su poništene carine koje je uvela administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zasad ne očekuje kako će na HP negativno utjecati naknadni događaji nakon sudske odluke. To se vjerojatno odnosi na povećanje carina s 10 na 15 posto.



HP-ov odjel za osobne sustave ostvario je 10,3 milijarde američkih dolara prihoda (+11 posto više nego lani). Potrošači su kupili 14 posto više računala (16 posto više prihoda), a poslovni 11 posto (+9 posto prihoda).

Porast prodaje bio je ponajviše potaknut prijelazom na operativni sustav Windows 11, kao i potražnja za računalima s umjetnom inteligencijom. Takva računala trenutno čine 35 posto HP-ove ponude.



Prihod od proizvoda za ispis pao je za dva posto, na 4,2 mlrd. USD. Međutim, ostvarilo je operativnu maržu od 18,3 posto, što je znatno više od pet posto koje su postigli osobni sustavi.

Ukupni prihod za tromjesečje iznosio je 14,4 mlrd. USD (blizu sedam posto više). Financijska direktorica Karen Parkhill očekuje kako će cjelogodišnji rezultati biti bliže donjoj granici njihovog očekivanog raspona, zbog turbulentnog poslovnog okruženja i rasta cijena memorije.

