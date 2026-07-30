Kreće nadzor umjetne inteligencije u financijskom sektoru u Njemačkoj

Nakon što je zakon kojim su proširene njegove ovlasti stupio na snagu, njemački financijski regulator Bafin počet će nadzirati upotrebu umjetne inteligencije ‌u bankama i osiguravateljima. Između ostalog, moći će dijeliti globe kako bi zaštitio temeljna prava.



Nadzor će obuhvatiti nadzirati usklađenost s transparentnošću u vezi s korištenjem robota za brbljanje temeljenih na umjetnoj inteligencije u interakciji s klijentima, kao i ​rizičnih sustava umjetne inteligencije, poput onih koji ​mjere kreditnu sposobnost.



Također će paziti da se financijske tvrtke ne okrenu ⁠zabranjenim praksama umjetne inteligencije, uključujući prikupljanje i analizu osjetljivih informacija o ljudima koje bi ih mogle dovesti u ​nepravedan nepovoljan položaj.



Cilj je osigurati svima pravičan pristup financijskim uslugama, bez diskriminacije koja bi bila posljedica djelovanja umjetne inteligencije.