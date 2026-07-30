Kreće nadzor umjetne inteligencije u financijskom sektoru u Njemačkoj
Cilj je osigurati svima pravičan pristup financijskim uslugama, bez diskriminacije koja bi bila posljedica djelovanja umjetne inteligencije.
Nakon što je zakon kojim su proširene njegove ovlasti stupio na snagu, njemački financijski regulator Bafin počet će nadzirati upotrebu umjetne inteligencije u bankama i osiguravateljima. Između ostalog, moći će dijeliti globe kako bi zaštitio temeljna prava.
Nadzor će obuhvatiti nadzirati usklađenost s transparentnošću u vezi s korištenjem robota za brbljanje temeljenih na umjetnoj inteligencije u interakciji s klijentima, kao i rizičnih sustava umjetne inteligencije, poput onih koji mjere kreditnu sposobnost.
Također će paziti da se financijske tvrtke ne okrenu zabranjenim praksama umjetne inteligencije, uključujući prikupljanje i analizu osjetljivih informacija o ljudima koje bi ih mogle dovesti u nepravedan nepovoljan položaj.
Cilj je osigurati svima pravičan pristup financijskim uslugama, bez diskriminacije koja bi bila posljedica djelovanja umjetne inteligencije.