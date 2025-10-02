Koje zemlje najviše ulažu u telekomunikacije?

Telekomunikacijski sektor ključan je za modernu komunikaciju i gospodarski razvoj, omogućujući sve od e-trgovine do društvenih mreža

Svake godine telekomunikacijske tvrtke diljem svijeta troše milijarde na nadogradnju svoje infrastrukture i usluga prilagođavajući se novim tehnologijama i stalno rastućoj potražnji za povezivošću.

Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU). ITU mjeri ulaganja u telekomunikacije kao kapitalne izdatke subjekata koji pružaju telekomunikacijske mreže i usluge u svakoj financijskoj godini.

Prema podacima ITU-a Sjedinjene Američke Države prednjače s više od 107 milijardi dolara ulaganja u telekomunikacije, na temelju najnovijih dostupnih podataka iz 2022. godine. U zemlji se nalaze neki od najvećih svjetskih telekomunikacijskih operatera, uključujući T-Mobile US, AT&T i Verizon. Kina je druga s 59,1 milijardom dolara , a slijede Japan i Njemačka.