Kineske marke dominiraju globalnim tržištem električnih vozila

Prema podacima CleanTechnice, čak 11 od 20 najprodavanijih svjetskih marki električnih vozila u prvih pet mjeseci 2026. godine dolazi iz Kine, dok je BYD uvjerljivo preuzeo vodeću poziciju ispred Tesle.

BYD je od siječnja do svibnja prodao 1.249.405 električnih vozila, više nego dvostruko više od Teslinih 595.647. Međutim, iza kineskog uspjeha ne stoji samo jedan proizvođač. Ukupno jedanaest kineskih marki među 20 najvećih zajedno je prodalo oko 3,13 milijuna vozila, odnosno približno 64 posto ukupne prodaje vodećih svjetskih proizvođača.

Na popisu se uz BYD nalaze Geely, Leapmotor, Wuling, Li Auto, Xiaomi, Zeekr, MG, Aion, AITO i Xpeng. Time kineska automobilska industrija pokriva gotovo sve tržišne segmente – od pristupačnih gradskih automobila do luksuznih električnih modela – što predstavlja znatno veći izazov tradicionalnim proizvođačima od konkurencije samo jednog dominantnog brenda.

Posebno se ističe Leapmotor, osnovan tek 2015. godine, koji je u promatranom razdoblju isporučio 263.111 vozila. Time je zauzeo četvrto mjesto na globalnoj ljestvici, ispred Volkswagena (215.489), BMW-a (192.650), Toyote (176.749), Kije (169.019), Mercedesa (150.208), Audija (138.006) i Hyundaija (134.782).

BYD raste u inozemstvu dok domaće tržište usporava

Iako BYD dominira svjetskim tržištem, situacija na njegovom matičnom tržištu postaje sve zahtjevnija. Domaća prodaja u Kini pala je za 22 posto u drugom tromjesečju 2026. u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlozi su postupno ukidanje državnih poticaja za kupnju električnih vozila te usporavanje kineskog gospodarstva, ponajprije zbog dugotrajne krize na tržištu nekretnina koja je oslabila kupovnu moć građana.

Procjene govore da bi ukupno kinesko tržište automobila ove godine moglo pasti za oko 11 posto.

Pad domaće potražnje BYD uspješno nadoknađuje agresivnim širenjem na međunarodna tržišta. Tvrtka je u lipnju ostvarila rast inozemne prodaje od čak 94,7 posto na godišnjoj razini, isporučivši 175.349 vozila izvan Kine. U prvih šest mjeseci ove godine međunarodna prodaja dosegla je 792.256 vozila, što predstavlja rast od 70,7 posto i potvrđuje da upravo izvoz postaje glavni pokretač daljnjeg rasta kompanije.

Tesla i dalje predvodi proizvođače izvan Kine

Unatoč snažnom rastu kineske konkurencije, Tesla ostaje najveći proizvođač električnih vozila izvan Kine. S gotovo 596 tisuća prodanih vozila zadržava značajnu prednost ispred Volkswagena, BMW-a i Toyote.

Ako se promatraju isključivo potpuno električna vozila (BEV), bez plug-in hibrida koji čine značajan dio BYD-ove prodaje, kineski proizvođač također je zadržao prednost. U drugom tromjesečju BYD je isporučio 557.090 baterijskih električnih vozila, dok analitičari procjenjuju da je Tesla u istom razdoblju isporučila oko 406.000 vozila.

Trendovi iz prve polovice 2026. pokazuju da globalno tržište električnih vozila više nije natjecanje između Tesle i BYD-a. Sve veći broj kineskih proizvođača ubrzano povećava proizvodnju i međunarodnu prisutnost, dok se tradicionalni europski, japanski i južnokorejski proizvođači suočavaju s rastućim pritiskom u gotovo svim tržišnim segmentima.