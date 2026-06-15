Kina učvršćuje dominaciju na globalnom tržištu baterija za električna vozila

CATL i BYD nastavili su uvjerljivo dominirati globalnim tržištem baterija za električna vozila (EV) u prva četiri mjeseca 2026. godine, unatoč različitim rezultatima

Mreža ponedjeljak, 15. lipnja 2026. u 05:40

Ukupna globalna potrošnja baterija za električna vozila dosegnula je 352,7 gigavatsati (GWh) u razdoblju od siječnja do travnja, što predstavlja povećanje od 13,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prema podacima koje je u utorak objavila južnokorejska tvrtka za istraživanje tržišta SNE Research.

Instalacije baterija tvrtke CATL dosegnule su 141,4 GWh tijekom tog razdoblja, što je porast od 19,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Kineski div u proizvodnji baterija zadržao je dominaciju na globalnom tržištu od siječnja do travnja, ostvarivši ukupni tržišni udio od 40,1%. To je više od 38,1% zabilježenih u istom razdoblju prošle godine, iako nešto manje od 40,7% zabilježenih u razdoblju od siječnja do ožujka.

Drugoplasirani BYD zabilježio je blagi pad u prva četiri mjeseca ove godine, s ukupnim instalacijama baterija od 50,0 GWh, što je 2,4% manje nego godinu ranije.

BYD-ov globalni tržišni udio iznosio je 14,2% u razdoblju od siječnja do travnja, što ga čvrsto drži na drugom mjestu u svijetu. To je manje od 16,5% koliko je imao prije godinu dana, ali više od 13,7% udjela ostvarenog u prva tri mjeseca godine.

Kombinirani tržišni udio dvaju kineskih divova dosegnuo je 54,3%, što dodatno potvrđuje dominaciju kineskih tvrtki na tržištu baterija za električna vozila.

Južnokorejski LG Energy Solution (LGES) zauzeo je treće mjesto u svijetu s 32,0 GWh instaliranih baterija u prva četiri mjeseca godine.

Iako je ukupna potrošnja LGES-a porasla za 8,3% u odnosu na prethodnu godinu, njegov tržišni udio pao je na 9,1%, s 9,5% godinu ranije, jer je ukupno tržište raslo brže.

Kineski CALB objavio je da je od siječnja do travnja ugradio 18,1 GWh baterija za električna vozila, što je porast od 39,3% u odnosu na prethodnu godinu. Time je zauzeo četvrto mjesto s tržišnim udjelom od 5,1%.

Kineski Gotion High-tech (SZSE: 002074) slijedio je odmah iza njega na petom mjestu s udjelom od 4,4%. Njegove instalacije dosegnule su 15,6 GWh, uz međugodišnji rast od 30,2% u tom razdoblju.

Južnokorejski SK On zabilježio je značajan pad, pri čemu su njegove instalacije pale za 7,9% u odnosu na prethodnu godinu, na 12,3 GWh.

Tvrtka je zauzela šesto mjesto u svijetu s udjelom od 3,5%, u odnosu na 4,3% godinu ranije, a pad se ponajprije pripisuje usporavanju prodaje električnih vozila među ključnim kupcima u Sjevernoj Americi i Europi.

Japanski Panasonic zabilježio je instalacije od 12,0 GWh tijekom tog razdoblja, što je 3,7% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Njegov udio od 3,4% smjestio ga je na sedmo mjesto u svijetu, u odnosu na 4,0% prije godinu dana, ponajprije zbog usporavanja rasta prodaje njegova ključnog kupca, Tesle, u pojedinim regijama.

Kineske tvrtke Eve Energy, Svolt Energy i Sunwoda zauzele su osmo, deveto i deseto mjesto na globalnom tržištu, s instalacijama baterija od 11,5 GWh, 9,3 GWh i 8,7 GWh. Njihovi tržišni udjeli iznosili su 3,3%, 2,6% i 2,5%.

Te su tri kineske tvrtke ostvarile međugodišnji rast instalacija od 30,3%, 37,2% i 17,6% u razdoblju od siječnja do travnja.

Među 10 vodećih svjetskih tvrtki njih sedam bilo je iz Kine, a zajedno su držale 72,2% globalnog tržišta.

Taj kombinirani udio povećao se za 2,1 postotni bod u odnosu na prethodnu godinu, dodatno sužavajući tržišni prostor japanskim i južnokorejskim konkurentima.

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