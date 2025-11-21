Kada i koje će tvrtke dosegnuti vrijednost od 5 bilijuna dolara

Nakon što je Nvidia u listopadu ove godine postala prva tvrtka u svijetu vrijedna 5 bilijuna američkih dolara, investitori se pitaju koji će tehnološki div sljedeći dosegnuti tu prekretnicu

Prema povijesti trendova rasta BestBrokers.com je napravio procjenu kada bi različite tvrtke mogle dosegnuti tržišnu kapitalizaciju od 5 bilijuna dolara.

Analiza BestBrokers.com temelji se na prosječnoj stopi rasta svake tvrtke u posljednje 3 godine.

Prema toj analizi, Microsoft i Alphabet mogli dosegnuti 5 bilijuna dolara negdje u drugoj polovici 2026. godine, dok bi drugi, uključujući Apple i Metu, mogli to dostići 2027. godine.

Očekuje se da će Microsoft biti sljedeća tvrtka koja će dosegnuti 5 bilijuna dolara ako se nastavi njegova prosječna trogodišnja stopa rasta od 32%. Dok Microsoft većinu svojih prihoda ostvaruje od usluga u cloudu, drugi segmenti poput igara rastu impresivnim tempom.

Alphabet, koji ima prosječnu godišnju stopu rasta od 43% u posljednje 3 godine, mogao bi uskoro slijediti taj trend. Googleov vodeći oglašivački posao i dalje generira ogromne prihode, omogućujući tvrtki da ulaže milijarde u svoje inicijative vezane uz umjetnu inteligenciju.

Dionice Alphabeta također su porasle nakon što je Berkshire Hathaway otkrio svoj udio od 4,9 milijardi dolara u tvrtki.