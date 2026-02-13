Još jedan suosnivač odlazi iz xAI-a

Suosnivač xAI-a Tony Wu iznenada je obznanio kako daje ostavku. Wu je posljednji u nizu viših direktora koji su napustili proizvođača Groka posljednjih mjeseci.



U objavi na društvenim mrežama Wu se s toplinom osvrnuo na vrijeme provedeno u xAI-u, ali je rekao kako je vrijeme za njegovo naredno poglavlje. "U tijeku je doba u kojem mali tim naoružan umjetnom inteligencijom može pomicati planine i redefinirati što je moguće", napisao je.



"Mali tim" bi mogao dati naslutiti zašto se Wu odlučio na odlazak. U ožujku 2025. xAI je navodno imao 1.200 zaposlenika, što je uključivalo inženjere za umjetnu inteligenciju i one koji su se više fokusirali na društvenu mrežu X, kao i 900 zaposlenika koji su služili isključivo kao "tutori umjetne inteligencije", iako je otprilike 500 njih navodno otpušteno u rujnu.



U kolovozu prošle godine otišao je suosnivač xAI-a Igor Babuschkin, kako bi pokrenuo vlastitu tvrtku rizičnog kapitala usmjerenu na sigurnost umjetne inteligencije. Suosnivači Kyle Kosic i Christian Szegedy također su napustili tvrtku, a suosnivač Greg Yang povukao se iz tvrtke prošli mjesec usred komplikacija kronične lajmske bolesti.



Također su otišli glavni pravni savjetnik Robert Keele, direktori komunikacija Dave Heinzinger i John Stoll, voditelj proizvodnog inženjerstva Haofe Wang i financijski direktor Mike Liberatore, koji je otišao na poziciju u OpenAI-u nakon samo 102 dana onoga što je nazvao "tjednima s više od 120 sati".



Sve se to događa nakon spajanja xAI-a sa SpaceX-om, kao pripremom za javnu ponudu dionica. Prethodno su bili spojeni xAI i društvena mreža X.

xAI se posljednjih mjeseci suočio s novim valom kritika zbog Grokove spremnosti za generiranje seksualiziranih slika maloljetnika i odraslih.