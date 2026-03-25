Jeff Bezos traži sto milijardi USD za masovnu automatizaciju proizvodnje

Jeff Bezos je navodno u ranim pregovorima o prikupljanju 100 milijardi američkih dolara za novi fond koji bi preuzeo proizvodne tvrtke i nastojao koristiti umjetnu inteligenciju za poticanje i ubrzavanje automatizacije. Osnivač Amazon razgovora s nekim od najvećih svjetskih upravitelja imovinom kako bi osigurao financiranje za projekt.



Bezos je prije nekoliko mjeseci otputovao na Bliski istok kako bi razgovarao o novom fondu s tamošnjim institucionalnim investitorima. Projekt koji je zamislio kao "alat za transformaciju proizvodnje" cilja tvrtke u industrijama poput proizvodnje čipova, obrane i zrakoplovstva.



Prošle godine objavljeno je kako će Bezos biti suizvršni direktor novog startupa Project Prometheus usmjerenog na umjetnu inteligenciju za inženjering i proizvodnju računala, automobila i svemirskih letjelica, koji je krajem prošle godine navodno skupio investicije vrijedne 6,2 mlrd. USD. Nedavno je u upravni odbor tog startupa imenovan David Limp, izvršni direktor tvrtke Blue Origin.