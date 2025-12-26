Je li rast bezgotovinskih plaćanja put u digitalni euro

Upotreba kovanica i novčanica stalno opada diljem Europe, no i dalje je raširena

U mnogim zemljama eurozone gotovina je i dalje najčešći način plaćanja, kako po broju tako i po vrijednosti transakcija.

Prema istraživanju Europske središnje banke (ESB), medijan iznos gotovine koji ljudi drže u novčanicima u eurozoni iznosi 59 eura od 2024. godine. Taj se iznos znatno razlikuje od 35 eura u Nizozemskoj do 82 eura u Luksemburgu i Cipru.

Među "velikom četvorkom" gospodarstava EU-a, Njemačka ima najveći medijan gotovine koji se dnevno nosi sa sobom i iznosi 69 eura, dok Francuska ima najniži i iznosi 50 eura. Italija je bliže donjoj granici, dok se Španjolska nalazi neposredno iznad medijana eurozone.

„Zemlje južne Europe, koje žive u toplijoj klimi i imaju naviku češće razmjene i trgovanja licem u lice, prirodno su više orijentirane na gotovinu, dok su zemlje na sjeveru, poput Skandinavije, povijesno imale jaču tendenciju bržeg prelaska na elektroničko bankarstvo i bezgotovinska plaćanja“, rekao je profesor sa Sveučilišta u Varšavi Jakub Górka.

medijan iznos gotovine u novčaniku na početku dana

Korištenje gotovine nastavlja opadati

Udio plaćanja gotovinom na prodajnim mjestima (POS) postupno se smanjuje u eurozoni. Broj gotovinskih transakcija pao je za 27 postotnih bodova sa 79% u 2016. na 52% u 2024. godini.

U istom razdoblju, vrijednost gotovinskih plaćanja pala je za 15 bodova, s 54% na 39%.

udio gotovinskih plaćanja korištenih na POS terminalu u eurozoni

Više od polovice svih transakcija u gotovini

Nešto više od polovice svih transakcija u eurozoni (52%) plaćeno je gotovinom u 2024. godini.

U 14 od 20 zemalja eurozone gotovina je ostala najčešće korištena metoda plaćanja. U otprilike polovici njih činila je između 45% i 55% transakcija. Korištenje gotovine uvelike se kretalo od samo 22% u Nizozemskoj do 67% na Malti. Također je iznad 60% u Sloveniji, Austriji i Italiji.

„U zemljama s jakom povijesnom vezanošću za gotovinu - poput Njemačke i Austrije te Italije - gotovina ostaje duboko ukorijenjena u svakodnevnim transakcijama zbog dugogodišnjeg povjerenja u fizičku valutu, povijesnog iskustva bankarskih kriza, zabrinutosti za privatnost i otpora digitalnom praćenju“, rekao je predsjednik CashEssentials Guillaume Lepecq.

Što se tiče vrijednosti, gotovina čini manji udio plaćanja. Predstavlja 39% svih transakcija u eurozoni. Nacionalni udjeli kreću se od 17% u Nizozemskoj do 59% u Litvi.

Kartice, u međuvremenu, čine 39% transakcija i 45% ukupne vrijednosti plaćanja u eurozoni. Korištenje telefona i pametnih satova za kupnju također je u porastu.

udio platnih instrumenata korištenih na POS terminalu, broj plaćanja

Zašto se korištenje gotovine uvelike razlikuje?

Profesorica poslovnih znanosti sa Sveučilišnog koledža Cork Olive McCarthy primijetila je da postoji niz objašnjenja za razlike u korištenju gotovine među zemljama, povezane sa društvenim, ekonomskim i kulturnim razlikama.

„Neki od razloga mogu uključivati ​​različite razine prihvaćanja gotovine, stopu digitalnog usvajanja i zabrinutost zbog privatnosti digitalnih plaćanja, među mnogim drugima“, rekla je McCarthy za Euronews Business.

U eurozoni, Nizozemska i Finska su dvije zemlje s najnižim udjelima plaćanja gotovinom i najmanjim srednjim iznosima gotovine koji se nose. Koristeći ih kao primjer, McCarthy je primijetio da Nizozemska ima stopu prihvata gotovine ispod prosjeka, sa samo 79% poduzeća koja prihvaćaju gotovinu. Također ima najnižu stopu prihvata gotovine među restoranima i kafićima, koja je pala s 98% u 2021. na 85% u 2024. godini.

Finska, s druge strane, ima najmanji udio malih i srednjih poduzeća koja preferiraju plaćanje gotovinom - samo 8%.

„I ne iznenađuje da obje zemlje imaju među najvišim stopama digitalnog usvajanja u svijetu“, dodala je McCarthy.