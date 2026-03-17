Jaz između mogućnosti i primjene umjetne inteligencije u različitim poslovnim sektorima

Umjetna inteligencija (AI) već danas može obaviti značajan dio poslova koje obavljaju odvjetnici, tajnice i uredski službenici – procjenjuje se da može preuzeti čak 80 do 100 posto pojedinih zadataka

Mreža utorak, 17. ožujka 2026. u 14:05
ilustracija Manus
ilustracija Manus

Unatoč tome, u praksi se koristi za tek 10 do 20 posto tih poslova. Ovaj raskorak jasno ukazuje na veliku razliku između tehnoloških mogućnosti i njihove stvarne primjene u poslovnom svijetu.

Najveća primjena u financijskom sektoru

Razina primjene umjetne inteligencije razlikuje se od sektora do sektora. Prema analizi tvrtke Anthropic, u financijskim poslovima automatizacija je prisutna u približno 40 do 50 posto zadataka. To je nešto manje nego u menadžmentu, ali znatno više nego u većini drugih administrativnih zanimanja.

Financijski stručnjaci već se svakodnevno oslanjaju na umjetnu inteligenciju za složene analize, izradu financijskih modela, pisanje izvješća i detaljna istraživanja tržišta. Upravo je poslovno-financijski sektor među prvima osjetio rast produktivnosti zahvaljujući novim alatima umjetne inteligencije. Ujedno je riječ o području u kojem se primjena tehnologije brzo približava granicama onoga što ona danas realno može automatizirati.

Unatoč tome, u mnogim uredskim zanimanjima potencijal automatizacije procjenjuje se na 80 do 100 posto pojedinih radnih zadataka, dok se umjetna inteligencija u praksi koristi tek u manjem dijelu tog opsega.

Razloga za to je nekoliko. Dio stručnjaka još nije svjestan koliko suvremeni modeli umjetne inteligencije mogu preuzeti njihove radne procese, dok drugima nedostaju potrebne digitalne vještine. U profesijama poput prava i analitike postoji i određena doza nepovjerenja: rezultati umjetne inteligencije ponekad mogu sadržavati suptilne pogreške ili takozvane „halucinacije“, što ograničava spremnost na njihovo oslanjanje.

Dodatnu prepreku predstavljaju regulacija i etička pitanja. U sektorima poput prava i financija zakon često zahtijeva ljudski nadzor nad ključnim odlukama, što usporava širu primjenu tehnologije.

potencijal za poslovnu automatizaciju prikazan plavom bojom, no, stvarna upotreba (prikazana crvenom bojom) poprilično zaostaje
potencijal za poslovnu automatizaciju prikazan plavom bojom, no, stvarna upotreba (prikazana crvenom bojom) poprilično zaostaje

Obrtnički poslovi ostaju izvan dosega automatizacije

Za razliku od uredskih zanimanja, fizički poslovi zasad su znatno manje podložni automatizaciji. U građevinarstvu, poljoprivredi, instalaterskim i drugim obrtničkim zanimanjima procjenjuje se da bi se moglo automatizirati tek 10 do 30 posto radnih zadataka.

Takvi poslovi zahtijevaju fizičku spretnost, kretanje u nepredvidivim okruženjima i rješavanje praktičnih problema na terenu – vještine koje umjetna inteligencija još uvijek ne može u potpunosti zamijeniti.

Stvarna razina automatizacije u tim sektorima trenutno se procjenjuje na svega 5 do 15 posto, što pokazuje da je primjena umjetne inteligencije u obrtničkim zanimanjima i dalje minimalna.

Upravo zato stručnjaci smatraju da će umjetna inteligencija u skorijoj budućnosti najviše promijeniti uredske i analitičke poslove, dok će fizička zanimanja još dugo ostati izvan glavnog vala automatizacije.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi