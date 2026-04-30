Investitori u Muzej iluzija prikupili 160 milijuna € za novi fond

Invera Equity Partners, upravitelj privatnog vlasničkog fonda usmjeren na jugoistočnu Europu, zatvorio je prvu rundu financiranja Invera Private Equity Fonda II, prikupivši 160 milijuna €, dva i pol puta više od prvog fonda. Konačno zatvaranje, s ciljem od 200 milijuna €, očekuje se u zadnjem kvartalu 2026. godine.



"Fond II predstavlja značajan korak naprijed - u opsegu, timu i ambicijama. Povjerenje koje su nam ukazali naši ulagači izravni je odraz onoga što smo zajedno postigli u Fondu I i onoga u što vjerujemo da je moguće u godinama koje dolaze. Jugoistočna Europa nalazi se na prekretnici, a Invera je izgrađena upravo za ovaj trenutak", rekao je Slaven Kordić, managing partner u Invera Equity Partners.



Inverin debitantski fond je uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i odabranog kruga institucionalnih ulagača investirao u projekte poput, primjerice, Muzeja iluzija i druga mala i srednja poduzeća u sektorima poslovnih usluga, IT-ja, proizvodnje, zdravstva, prehrambene industrije i ugostiteljstva.

U Fond II su se, osim EBRD-a, uključio i Europski investicijski fond. Invera nastavlja aktivno pregovarati s dodatnim institucionalnim ulagačima u okviru priprema za konačno zatvaranje, planirano za zadnji kvartal 2026. godine.



Invera Equity Partners je upravitelj alternativnih investicijskih fondova iz Zagreba usredotočen na mala i srednja poduzeća u jugoistočnoj Europi. Osnovana 2020. godine, Invera upravlja kapitalom u ime institucionalnih i međunarodnih ulagača te traži kontrolne udjele u poduzetničkim tvrtkama orijentiranim na rast u sektorima poslovnih usluga, TMT-a, proizvodnje, ugostiteljstva i zabave, zdravstva te prehrambene industrije.

