IBM će uložiti deset milijardi USD u kvantna računala

IBM planira uložiti više od 10 milijardi američkih dolara u kvantno računarstvo tijekom pet godina, s ciljem izgradnje prvog velikog kvantnog računala sposobnog za pouzdano izvođenje složenih izračuna bez pogrešaka do 2029. godine.



Objava slijedi nakon odluke administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju udjela vrijednih dvije mlrd. USD u devet tvrtki za kvantno računarstvo, pri čemu će IBM dobiti polovicu financiranja za novi pothvat Anderon, koji treba postati prvi namjenski pogon za proizvodnju kvantnih čipova u SAD-u. Time žele osigurati vodeću poziciju SAD-a u novoj tehnologiji u odnosu na Kinu.



Nedavni tehnološki prodori u tehnologiji potaknuli su interes investitora za njezin potencijal ubrzanja zadataka od otkrivanja lijekova do financijskog modeliranja i kriptografije. No, i dalje postoje velike tehničke prepreke, uključujući visoke stope pogrešaka koje ograničavaju praktičnu upotrebu. Alphabetov glavni izvršni direktor Sundar Pichai prošle je godine rekao kako su praktično korisna kvantna računala udaljena pet do deset godina.



IBM-ova nova investicija obuhvatit će istraživanje i razvoj, kapitalna ulaganja, partnerstva u ekosustavu, skaliranje proizvodnje te spajanja i akvizicije. Milijarda USD otići će u Anderon, koji će svoju tehnologiju proizvodnje čipova ponuditi vanjskim kupcima. Već je bio u pregovorima s potencijalnim klijentima. Uz novac, osigurat će intelektualno vlasništvo, imovinu i radnu snagu te privući dodatne investitore.



IBM je do danas implementirao više od 90 kvantnih sustava, više od svih ostalih igrača u industriji zajedno. Prema podnesku akgenciji Securities and Exchange Commission, više od 325 tvrtki, startupova, sveučilišta i vladinih agencija s popisa Fortune 500 koristi njihove kvantne sustave za rješavanje izazova u kemiji, biologiji i znanosti o materijalima.