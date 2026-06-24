I Meta Platforms želi ući u tržište predviđanja

Glavni izvršni direktor tvrtke Meta Platforms Mark Zuckerberg nedavno je navodno poslao mali tim u svoju tvrtku kako bi izradio aplikaciju za pametne telefone sličnu Polymarketu i Kalshiju. Aplikacija će se vjerojatno oslanjati na sustav bodova sličan videoigri, iako Meta nije isključila mogućnost klađenja novcem.



Tržišta predviđanja porasla su u popularnosti tijekom američkih predsjedničkih izbora 2024. godine i razvila su se u klasu imovine koja omogućuje investitorima klađenje na razne događaje, od monetarne politike do sportskih turnira. Trgovačke platforme poput Robinhooda i Interactive Brokersa uvele su ugovore o događajima.



Meta interno aplikaciju naziva "Arena". Trebala bi funkcionirati neovisno o aplikacijama za društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger. No, te aplikacije će vjerojatno biti korištene za njeno širenje.



Predviđa se kako bi vrijednost tržišta predviđanja moglo narasti na bilijun američkih dolara godišnjeg obujma trgovanja do kraja desetljeća. Ali, pod sve su većom pozornosti zbog dobro tempiranih predviđanja uoči velikih političkih iznenađenja američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja su nepoznatim pojedincima donijela milijune dolara zarade.