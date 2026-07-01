Hrvatski Telekom i Beyond Now proširuju suradnju: AI u fokusu razvoja poslovnih usluga

Hrvatski Telekom i međunarodna tehnološka tvrtka Beyond Now ulaze u novu fazu suradnje usmjerenu na primjenu umjetne inteligencije u poslovnim procesima, korisničkim uslugama i razvoju novih digitalnih rješenja za poslovne korisnike

Mreža srijeda, 1. srpnja 2026. u 16:35

Riječ je o nastavku suradnje započete 2023. godine u okviru digitalne transformacije poslovnog segmenta Hrvatskog Telekoma.

Nova faza partnerstva obuhvaća primjenu umjetne inteligencije u tri ključna područja: razvoj usluga i proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji za poslovne korisnike, integraciju umjetne inteligencije i agentske umjetne inteligencije u poslovne sustave podrške i prodajne procese te primjenu AI tehnologija u internim poslovnim alatima i radnim procesima.

AI osobni asistent

Među planiranim novitetima nalazi se i AI osobni asistent za poslovne korisnike, koji će se temeljiti na platformi Beyond Now Wave AI i pružati korisničku podršku. Istodobno, umjetna inteligencija integrirat će se u poslovne sustave podrške (BSS), komercijalne i prodajne procese s ciljem bržeg razvoja i plasmana novih proizvoda i usluga, učinkovitijeg rješavanja korisničkih zahtjeva te smanjenja operativne složenosti.

Dvije kompanije postupno uvode mogućnosti agentske umjetne inteligencije u poslovne procese, s naglaskom na rješenja koja donose mjerljive poslovne učinke. To uključuje primjenu AI tehnologija u prodajnim procesima i obradi složenih poslovnih narudžbi, razvoj dinamičkih korisničkih sučelja te autonomno rješavanje korisničkih zahtjeva tijekom cijelog životnog ciklusa usluge, uključujući nadogradnje, odobravanje popusta i izmjene poslovnih rješenja.

Takav pristup, ističu partneri, temelji se na pragmatičnoj primjeni umjetne inteligencije, pri čemu se AI ne promatra kao cilj sam po sebi, već kao alat za unapređenje korisničkog iskustva, smanjenje operativne složenosti i stvaranje novih izvora poslovnog rasta.

Ovom fazom suradnje Hrvatski Telekom nastavlja prelazak iz digitalne transformacije prema modelu poslovnog rasta podržanog umjetnom inteligencijom.

Transformacija poslovnog segmenta

Nova etapa suradnje nadovezuje se na projekt digitalne transformacije poslovnog segmenta Hrvatskog Telekoma, pokrenut 2023. godine. U sklopu tog projekta modernizirano je BSS okruženje te je uspostavljeno potpuno digitalno iskustvo kupnje za poslovne korisnike. Korištenjem platforme Beyond Now BSS Plus digitalizirani su i automatizirani procesi kupnje, naručivanja i monetizacije usluga, što je poslovnim korisnicima omogućilo naručivanje cjelovitih rješenja putem interneta u svega nekoliko minuta.

Prema podacima kompanija, vrijeme naručivanja skraćeno je za 57 posto, dok je vrijeme potrebno za lansiranje novih proizvoda smanjeno s prijašnjih šest do devet mjeseci na znatno kraće rokove.

„Hrvatski Telekom izvrstan je primjer telekomunikacijskog operatora koji je najprije izgradio snažne digitalne temelje, a sada ih koristi kako bi umjetnu inteligenciju primijenio na praktičan i učinkovit način. Upravo u tom smjeru vidimo razvoj cijele industrije.

Umjetna inteligencija donosi stvarnu vrijednost operatorima samo kada je integrirana u stvarne poslovne procese, korisnička iskustva i modele monetizacije. Naša je uloga pružiti platformu koja operatorima omogućuje da svoje ambicije vezane uz umjetnu inteligenciju pretvore u usluge koje mogu brzo uvesti na tržište, komercijalizirati i razvijati“, izjavio je Angus Ward, glavni izvršni direktor tvrtke Beyond Now.

Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje B2B portfeljem Hrvatskog Telekoma, istaknula je kako je sljedeća faza suradnje usmjerena na primjenu umjetne inteligencije ondje gdje ona može donijeti najveću vrijednost korisnicima i poslovanju.

„Sljedeća faza naše suradnje s Beyond Now usmjerena je na primjenu umjetne inteligencije ondje gdje ona može donijeti najveću vrijednost našim korisnicima i našem poslovanju. Za naše poslovne korisnike to znači jednostavnije korisničko iskustvo, bržu isporuku usluga te pristup širem portfelju digitalnih rješenja i usluga temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Za Hrvatski Telekom to znači dodatno osnaživanje naših timova, brže uvođenje novih usluga na tržište i stvaranje novih prilika za rast. Zajedno s Beyond Now pokazujemo kako primjena umjetne inteligencije u telekomunikacijskoj industriji može biti praktična, strateški usmjerena i poslovno relevantna“, poručila je Beli Oštarčević.

Beyond Now surađuje s telekomunikacijskim operatorima na globalnoj razini, razvijajući rješenja za primjenu umjetne inteligencije u složenim telekomunikacijskim sustavima. Platforma kompanije podržava digitalnu trgovinu, poslovne sustave podrške, razvoj digitalnih tržišta, upravljanje partnerskim ekosustavima i monetizaciju usluga, s ciljem bržeg razvoja i komercijalizacije novih usluga za korisnike i poslovne partnere.

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