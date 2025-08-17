Hrvatska je revidirala vizu za digitalne nomade na 3 godine

Godinama kasnije, radnici i dalje traže alternative zalijepljenosti za stol u uredu tvrtke, kaže voditeljica istraživanja u Global Citizen Solutions Global Intelligence Unit dr. Laura Madrid Sartoretto.

Stope rasta su se usporile u usporedbi s vrhuncem pandemije, ali ukupan broj digitalnih nomada je i dalje 150% veći nego 2019. godine, prema Global Citizen Solutions.

„Rad na daljinu stalno raste, pa mislimo da je digitalni nomadizam nešto što će ostati. Neće rasti kao što je rastao tijekom pandemije, ali vidimo da ljudi poput milenijalaca i generacije Z češće putuju i nastavljaju putovati, i to sa svojim obiteljima“, kaže Madrid Sartoretto za CNBC Make It.

„Ljudi razmišljaju o obrazovanju svoje djece kada su u ovom digitalnom nomadskom životu.“

Viza za digitalne nomade je kratkoročna dozvola koja pojedincima omogućuje dulji boravak u zemlji i rad na daljinu. Duljina boravka nomada varira od mjesta do mjesta, ali većina zemalja dopušta šest mjeseci do godinu dana - osim od nedavno u slučaju Hrvatske.

Nedavno je Hrvatska najavila ažuriranje svoje vize za digitalne nomade, koja će omogućiti stanovnicima izvan EU boravak do tri godine. Viza također omogućuje bliskim članovima obitelji digitalnog nomada da im se pridruže.

Na hrvatskoj web stranici za digitalne nomadske vize navodi se da članovi uže obitelji uključuju i partnere ili izvanbračne parove koji su zajedno dulje od tri godine bez djece ili kraće ako imaju zajedničku djecu.

Madrid Sartoretto smatra da je širenje programa digitalnih nomada u Hrvatskoj znak da zemlja pokušava privući više talenata i konkurirati susjednim zemljama i njihovim ponudama.

„Mislim da se natječu s drugim zemljama koje se nalaze u istoj regiji, poput Estonije i Rumunjske, koje također privlače mnogo digitalnih nomada. Ako ljudima pružite više pogodnosti da dođu u vašu zemlju, onda privlačite više talenata. Sada se sve vrti oko konkurencije“, dodaje.

Za one koji žele podnijeti zahtjev za hrvatsku vizu za digitalne nomade, dr. Madrid Sartoretto kaže da zemlja nudi niske troškove života, ali i dalje treba poboljšati svoju infrastrukturu, poput pouzdanijih brzina interneta.

„Ako usporedite brzinu i pouzdanost interneta sa zemljama poput Rumunjske, koja ima jednu od najbržih brzina na svijetu, Hrvatska treba poboljšati svoju infrastrukturu“, dodaje.

Za online prijavu za hrvatsku vizu za digitalne nomade , podnositelji zahtjeva moraju dostaviti dokaz da rade izvan Hrvatske. Osim toga, moraju dostaviti kopiju važeće putne isprave, dokaz o zdravstvenom osiguranju, dokaz o adresi u Hrvatskoj i minimalni mjesečni prihod od 3.295 eura ili 3.855 američkih dolara.

Kao dokaz o prihodima, podnositelji zahtjeva mogu dostaviti bankovni izvod koji pokazuje ukupan potreban iznos, bankovni izvod koji dokazuje redovite prihode ili platne liste za najmanje šest mjeseci. Podnositelji zahtjeva također moraju poslati dokaz da nisu osuđivani za kaznena djela u svojoj matičnoj zemlji ili zemlji u kojoj su boravili dulje od godinu dana neposredno prije dolaska u Hrvatsku.