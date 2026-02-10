Hoće li zbog Anthropica pasti dugovječni tabu Silicijske doline?

U startup koji stoji iza Clauda navodno će uložiti i Sequoia Capital, koja je ranije investirala i u OpenAI, i u xAI. Tvrtke za rizična ulaganja to inače obično ne rade

Sequoia Capital se navodno pridružuje velikoj rundi financiranja za startup za umjetnu inteligenciju Anthropic. Rundu predvode singapurski GIC i američki investitor Coatue, koji svaki doprinose s 1,5 milijardi američkih dolara.

Anthropic cilja prikupiti 25 mlrd. USD ili više, uz procjenu vrijednosti od 350 mlrd. USD. Microsoft i Nvidia zajedno su se obvezali na do 15 mlrd. USD, a drugi investitori s još 10 mlrd. USD ili više.



Tvrtke rizičnog kapitala dosad su izbjegavale podupiranje konkurentskih tvrtki u istom sektoru, radije se kladeći na jednog pobjednika. Sequoia je već uložila i u OpenAI i u Elon Muskov xAI.



Glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman je tijekom suđenja prošle godine porekao kako je investitorima OpenAI-a općenito zabranjeno podupirati konkurente, ali je priznao kako je investitorima s kontinuiranim pristupom povjerljivim informacijama OpenAI-ja rečeno kako će im pristup biti prekinut "ako ulože pasivno u konkurente OpenAI-ja". Altman je to nazvao zaštitom industrijskog standarda od zlouporabe konkurentski osjetljivih informacija.



Sequoia je podržala Altmana pri pokretanju projekta Loopt. Kasnije im je skrenuo pozornost na Stripe, koji je postao jedna od najvrjednijih portfeljnih tvrtki tvrtke. Anthropic se navodno priprema za inicijalnu javnu ponudu dionica, koja bi se mogla dogoditi već ove godine.