Google, Amazon, Meta i Microsoft mogli bi dodati do 34 GW računalne snage do 2027.

Glavni hiperskaleri, skupina koja uključuje Google, Amazon, Meta Platforms i Microsoft, vjerojatno će do 2027. godine dodati do 34 gigavata (GW) računalne snage jer je „doba zaključivanja pred nama“

Za kontekst, analitičari Morgan Stanleyja ističu da je Amazon Web Services, još uvijek najveći pružatelj cloud usluga, vjerojatno dodao samo oko 5 GW računalnih resursa tijekom prvih 18 godina svog postojanja. Drugim riječima, potencijalnih 20 GW dodanih sljedeće godine (ukupno 34 GW u kombinaciji s prethodnih 14 GW od 2006.) moglo bi opskrbljivati energijom približno 15 milijuna američkih kućanstava, dodali su analitičari.

„Predviđamo da će Google (~7 GW) ponovno dodati najveći kapacitet u 2027. godini, a slijede ga Amazon i Microsoft (~5 GW svaki)“, naveli su analitičari. „Metina kapitalna ulaganja dodaju samo 3,5 GW, ali kada se uračunaju njezini hiperskalerski izdaci, procjenjujemo da Meta zapravo dodaje oko 4 GW u 2027. godini.“

Značajan dio tog dodatnog kapaciteta (i povezanih troškova) odnosit će se na GPU-ove, gdje Nvidia „blista“ zahvaljujući prednosti u energetskoj učinkovitosti u odnosu na konkurenciju, naveli su analitičari.

Ostatak će se odnositi na prilagođene integrirane krugove specifične za primjenu (poput Googleovih TPU-ova ili Amazonova Trainiuma), serverske ormariće i infrastrukturu napajanja (udio od visokih jednoznamenkastih do niskih dvoznamenkastih postotaka), dinamičku memoriju s nasumičnim pristupom (DRAM) te memoriju visoke propusnosti (HBM), dodali su analitičari.

Gledajući ostatak ove godine i 2027. godinu, analitičari procjenjuju da će Amazon, Microsoft i Meta najveći dio nabave obavljati unaprijed, kupujući energetska postrojenja, zemljište, opremu i memoriju. Procjenjuju da će najmanje 50 % kapitalnih ulaganja tog trojca ove godine biti realizirano 2027. godine i kasnije.

Nasuprot tome, analitičari dodaju da će se samo oko 10 % Googleovih kapitalnih ulaganja u 2026. godini vjerojatno realizirati tijekom 2027. godine i kasnije.