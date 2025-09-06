Globalno tržište sklopivih pametnih telefona raslo 45% u Q2 2025

Globalni broj sklopivih pametnih telefona skočio je 45% u drugom kvartalu 2025. u odnosu na prethodnu godinu, što označava značajan oporavak

Kina je i dalje činila većinu isporuka sklopivih telefona u svijetu, odražavajući globalni rast.

Američko tržište poraslo je u drugom kvartalu 2025., s udvostručenjem tržišnog udjela i gotovo utrostručenjem isporuka.

Popularni Motorola preklopni telefoni povećali su isporuke brenda; svaki četvrti preklopni telefon prodan tijekom kvartala bio je Motorola.

Samsungov udio značajno je pao, unatoč tome što je njegova najnovija generacija Galaxy Z Fold i Flip7 zabilježila rekordno visoku prodaju u trećem kvartalu.