Globalno tržište pametnih telefona će rasti 1,5 % u 2025.

Poboljšani izgledi odražavaju jaču potražnju za Appleovim uređajima, bolje rezultate na ključnim tržištima u nastajanju i stabilnije uvjete u Kini. IDC je povisio svoju prognozu nakon što je Appleov brži od očekivanog zamah ušao u blagdanski kvartal.

Appleovi rezultati čine znatan dio poboljšane prognoze. IDC očekuje da će Apple sljedeće godine isporučiti 247,4 milijuna iPhonea, što odražava godišnji rast od 6,1% i označava najveći volumen u povijesti. Kina će značajno doprinosi tom rastu. Globalno se predviđa da će vrijednost Appleovih isporuka premašiti 261 milijardu dolara u 2025. godini, uz podršku rasta od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Sklopivi telefoni

Globalne isporuke sklopivih pametnih telefona porasle su za 14% u odnosu na prethodnu godinu u trećem tromjesečju 2025. godine (Q3 2025), što je najveći kvartalni volumen ikad za tu kategoriju, prema najnovijem Foldable Smartphone Market Trackeru tvrtke Counterpoint Research. Udio sklopivih pametnih telefona u ukupnim isporukama globalnog tržišta pametnih telefona dosegao je 2,5% tijekom Q3 2025. Rastu su najviše doprinjeli Samsungov Galaxy Z Fold7 i Huaweijeva serija Mate, te osvježena Samsungova globalna linija i Motorolina serije Razr 60.