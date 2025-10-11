Globalno tržište osobnih računala poraslo je za 7% u Q3 2025

Najnovije istraživanje tvrtke Omdia otkriva da su ukupne isporuke stolnih računala, prijenosnih računala i radnih stanica porasle za 6,8% na 72 milijuna jedinica u trećem tromjesečju ove godine

Isporuke prijenosnih računala (uključujući mobilne radne stanice) porasle su za 4% na 57,2 milijuna jedinica, dok su isporuke stolnih računala (uključujući radne stanice) porasle za 17% na 15,2 milijuna jedinica.

S obzirom na to da je rok za kraj podrške za Windows 10 udaljen manje od tjedan dana, potražnja za osvježavanjem u svim segmentima krajnjih korisnika i dalje je dominantan čimbenik koji potiče rast isporuka i aktivacija.

„Potražnja tvrtki i potrošača za nadogradnjama računala i dalje je zdrava dok se industrija brzo približava roku 14. listopada za prelazak s Windowsa 10. Iako su Microsoft i njegovi partneri uvelike pojačali napore u podizanju svijesti, posebno među malim i srednjim poduzećima i potrošačima, značajan dio globalne instalirane baze Windowsa i dalje je ili na Windowsu 10 ili na računalu starom pet ili više godina“, rekao je direktor istraživanja tvrtke Omdia, Ishan Dutt.

Prijelaz na Windows 11

Nedavne ankete među PC partnerima pokazuju da još uvijek ima puno posla u prelasku B2B korisnika na Windows 11. Samo 39% od 453 ispitanika u anketi iz rujna ove godine navelo je da su gotovo sva računala njihovih korisnika osvježena ili nadograđena. Dodatnih značajnih 18% izjavilo je da njihovi korisnici namjeravaju nastaviti koristiti Windows 10 nakon isteka roka podrške, a mnogi će vjerojatno iskoristiti Microsoftovu opciju proširenih sigurnosnih ažuriranja. Za Microsoft i njegove OEM i prodajne partnere to predstavlja značajan skup korisnika kojima će biti potrebno kontinuirano ciljanje za podizanje svijesti i podršku pri prijelazu.

„S porastom potražnje za nadogradnjama u četvrtom tromjesečju i dalje, ključni igrači u industriji istaknuli su ažurirane planove za nove proizvode usmjerene na privlačenje kupnje osobnih računala“, rekao je Dutt.

Qualcomm je predstavio Snapdragon X2 Elite, osvježenje svog premium pozicioniranog osobnog čipseta, dok je Intel najavio svoje procesore Core Ultra sljedeće generacije u seriji Panther Lake. „CES 2026. trebao bi biti izložba novih i uvjerljivih osobnih proizvoda jer proizvođači originalne opreme otkrivaju ažurirane portfelje koji uključuju najnovije čipsete, a umjetna inteligencija na uređaju vjerojatno će biti ponovno aktualna tema nakon relativno prigušene 2025. godine“, smatra Dutt.

Tržišni udjeli

Lenovo je uživao u snažnom tromjesečju kojim je produbio svoju vodeću poziciju na globalnom tržištu osobnih računala u trećem tromjesečju ove godine, ostvarivši rast od 17% i ukupno isporučenih 19,4 milijuna jedinica. HP je zauzeo drugo mjesto s isporukom 15,0 milijuna jedinica, što je porast od 11% u odnosu na prethodnu godinu, dok je Dell osigurao treće mjesto s godišnjim rastom od 3%, uz podršku kontinuiranog zamaha osvježavanja. Četvrtoplasirani Apple zabilježio je rast od srednje jednoznamenkaste brojke, premašivši granicu od 6 milijuna isporučenih jedinica peto tromjesečje zaredom. Asus je zaokružio ljestvicu pet najboljih dobavljača s 5,8 milijuna isporučenih jedinica, što je porast od 7% u odnosu na prethodnu godinu.