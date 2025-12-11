Globalno IT tržište na putu prema najboljim rezultatima od 1996.

Globalna potrošnja na informacijsku tehnologiju (hardver, softver i IT usluge) na putu je da zabilježi porast od 14% u 2025. godini

To će biti što najbrži godišnji rast od 1996. kada su lansiranje sustava Windows 95, širenje korištenja osobnih računala i prihvaćanje interneta bili glavni pokretači IT potrošnje.

Oko 30 godina kasnije, pojava masovnog vala ulaganja u infrastrukturu umjetne inteligencije pokreće još jedan superciklus tehnološke potrošnje diljem svijeta, a IT potrošnja će ove godine dosegnuti 4,25 bilijuna američkih dolara. Ukupna ICT potrošnja (koja uključuje telekomunikacijske i poslovne usluge, uz IT potrošnju) dosegnut će gotovo 7 bilijuna dolara ove godine.

IDC-jev globalni pregled objavljuje tržišne podatke i prognoze za tromjesečne pokazatelje IT tržišta u više od 100 zemalja, 50 tehnoloških tržišta i 25 dodatnih segmenata, uključujući umjetnu inteligenciju, cloud, opskrbne lance, rješenja i kategorije kupaca.

U najnovijoj verziji IDC-ove mjesečne Worldwide Black Book, koja se ažurira posljednjeg dana u mjesecu, ovogodišnja prognoza IT potrošnje povećana je u studenom sedmi mjesec zaredom, što odražava kontinuirano prekomjerne performanse i agresivna ulaganja pružatelja usluga u AI infrastrukturu. Povećanje prognoze za taj mjesec također odražava snažnu potrošnju na poslovni softver, pri čemu mnoge organizacije nastavljaju s projektima digitalne transformacije i migracije u cloud. Očekuje se da će se potrošnja na softver ove godine povećati za 14%, a implementacija AI-a doprinijet će ulaganjima u sigurnost, optimizaciju i analitiku.

„Umjetna inteligencija je glavna tema IT tržišta u 2025., ali većina stvarnih ulaganja u umjetnu inteligenciju ove godine koncentrirana je u infrastrukturu pružatelja usluga. Ova ulaganja u umjetnu inteligenciju djelomično su podržana potrošnjom poduzeća na ključne IT proizvode i usluge, koji čine snažne tokove prihoda pružatelja usluga koji ulažu u implementaciju umjetne inteligencije. Zauzvrat, ova ulaganja u umjetnu inteligenciju podržavaju gospodarski rast i stabilnost, što zauzvrat podržava sposobnost poduzeća da održe svoja ulaganja u usluge u oblaku i poslovni softver. Kao rezultat toga, trenutno doživljavamo pozitivan ciklus makroekonomskog rasta potaknutog tehnologijom“, rekao je Stephen Minton, potpredsjednik grupe u IDC-u.

IT potrošnja porasla je za 16% u prvom tromjesečju 2025. godine, dijelom zbog unaprijed uvođenja isporuka osobnih računala prije očekivanih tarifa u drugom tromjesečju (Q2 2025), što je predstavljalo najbrži tromjesečni rast IT tržišta u 29 godina. Dok pružatelji usluga potiču dio ovog rasta IT tržišta, IT potrošnja poduzeća porasla je za 11% u prvom tromjesečju i 10% u drugom tromjesečju. U međuvremenu, potrošnja pružatelja usluga na infrastrukturu podatkovnih centara (oprema za poslužitelje/pohranu i mrežna oprema) trebala bi zabilježiti porast od 86% u 2025. godini, dosegnuvši gotovo pola bilijuna dolara ove godine.

Iako se mnogo nagađa o tome kako i kada bi se taj ciklus mogao preokrenuti, zasad nema dokaza o bilo kakvom usporavanju, a ankete i dalje pokazuju da većina tvrtki planira ponovno povećati IT proračune u 2026. godini, unatoč preostaloj tjeskobi oko ukupnog gospodarstva. IDC predviđa da će se IT potrošnja povećati za 10% u 2026., što je sporije nego 2025., ali i dalje predstavlja jednu od najjačih godina za industriju od 1990-ih.

„U izgledima za 2026. postoje nepovoljni i negativni rizici, uključujući očekivanu nestašicu memorijskih komponenti koja bi mogla potaknuti rast cijena osobnih računala sljedeće godine. Potražnja za tehnologijom ove je godine bila otporna usprkos neizvjesnosti oko carina i usporenog globalnog gospodarstva, ali naša osnovna prognoza predviđa stabilno gospodarstvo, djelomično podržano tekućim ulaganjima u umjetnu inteligenciju. Čak i u umjerenoj recesiji, većina IT potrošnje bi se nastavila. Vjerojatnost 'savršene oluje' slične slomu IT tržišta 2001. ostaje niska“, rekao je Minton.