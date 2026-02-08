Globalni prihodi poluvodiča rasli 21% u 2025.

Globalni prihod od poluvodiča iznosio je ukupno 793 milijarde američkih dolara u 2025. godini, što je porast od 21% u odnosu na prethodnu godinu, prema preliminarnim podacima Gartnera, Inc.

Mreža nedjelja, 8. veljače 2026. u 02:29

AI poluvodiči - uključujući procesore, memoriju velike propusnosti (HBM) i mrežne komponente nastavili su pokretati neviđeni rast na tržištu poluvodiča, čineći gotovo trećinu ukupne prodaje u 2025. godini. Ova će se dominacija povećati jer se predviđa da će potrošnja na AI infrastrukturu premašiti 1,3 bilijuna dolara u 2026. godini“, rekao je viši glavni analitičar u Gartneru Rajeev Rajput.

NVIDIA raste, Intel pada

Među 10 najboljih dobavljača poluvodiča, pozicije pet dobavljača promijenile su se od 2024. godine.

NVIDIA je povećala svoju prednost nad Samsungom za 53 milijarde dolara u 2025. godini. NVIDIA je postala prvi dobavljač koji je premašio 100 milijardi dolara prodaje poluvodiča, doprinoseći rastu industrije od preko 35% u 2025. godini.

Samsung Electronics zadržao je 2. mjesto. Samsungov prihod od poluvodiča od 73 milijarde dolara potaknut je memorijom (porast od 13%), dok su prihodi koji nisu povezani s memorijom pali za 8% u odnosu na prethodnu godinu.

SK Hynix popeo se na 3. mjesto i ostvario je ukupni prihod od 61 milijarde dolara u 2025. godini. To je povećanje od 37% u odnosu na prethodnu godinu, potaknuto snažnom potražnjom za HBM-om u AI poslužiteljima.

Intel je izgubio tržišni udio, završivši godinu sa 6% tržišnog udjela, što je polovica onoga što je iznosio 2021. godine.

Izgradnja AI infrastrukture generira veliku potražnju za AI procesorima, HBM-om i mrežnim čipovima. U 2025. godini, HBM je predstavljao 23% tržišta DRAM-a, premašivši 30 milijardi dolara prodaje, dok je AI procesori premašio 200 milijardi dolara prodaje. Očekuje se da će AI poluvodiči predstavljati preko 50% ukupne prodaje poluvodiča do 2029. godine.

