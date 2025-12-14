Globalni prihod tržišta servera rastao 61% u Q3 2025

Prema podacima tvrtke International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Server Tracker, tržište poslužitelja doseglo je rekordnih 112,4 milijarde američkih dolara prihoda u Q3 2025

Mreža nedjelja, 14. prosinca 2025. u 05:36
📷 flickr
flickr

Treće tromjesečeje ove godine (Q3 2025) pokazalo je još jednu visoku dvoznamenkastu stopu rasta dosegnuvši međugodišnji porast prihoda dobavljača od 61% u usporedbi s istim tromjesečjem godinu ranije (Q3 2024).

Prihod ostvaren od x86 servera porastao je za 32,8% u Q3 2025 na 76,3 milijarde dolara, dok su se prihodi od servera koji nisu x86 povećali za 192,7% u odnosu na prethodnu godinu na 36,2 milijarde dolara.

Prihod od poslužitelja s ugrađenim GPU-om u Q3 2025 porastao je za 49,4% u odnosu na Q3 2024, što predstavlja više od polovice prihoda na tržištu poslužitelja. Brzi tempo kojim hiperskaleri i pružatelji usluga u cloudu usvajaju poslužitelje s ugrađenim GPU-ima potaknuo je rast tržišta poslužitelja koje se gotovo udvostručilo u usporedbi s 2024. godinom, s prihodom od 314,2 milijarde dolara za prva tri tromjesečja 2025. godine.

Regije

Sjedinjene Američke Države najbrže su rastuća regija na tržištu poslužitelja s porastom od 79,1% u usporedbi s Q3 2024, potaknutim rastom od 105,5% u segmentu ubrzanih poslužitelja. Kanada je porasla za 69,8% iz istog razloga. NR Kina raste s 37,6% međugodišnjeg rasta u Q3 2025, što čini gotovo petinu tromjesečnih prihoda u svijetu. APeJC, EMEA i Japan također su pokazali vrlo zdrav dvoznamenkasti rast s 37,4%, 31,0% odnosno 28,1%, dok je Latinska Amerika pokazala nizak jednoznamenkasti rast s porastom od 4,1% u Q3 2025.

Tržišni udjeli

Dell Technologies jasno predvodi tržište s 8,3% udjela prihoda zahvaljujući izvanrednom rastu na ubrzanim serverima, Supermicro je dosegao drugo mjesto s 4,0% udjela prihoda iako je pao za 13,2% u usporedbi s Q3 2024. IEIT Systems i Lenovo statistički su izjednačili treće mjesto na tržištu s 3,7% odnosno 3,6% udjela, dok je Hewlett Packard Enterprise završio na petom mjestu na tržištu s 3,0% udjela.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi