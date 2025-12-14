Globalni prihod tržišta servera rastao 61% u Q3 2025

Treće tromjesečeje ove godine (Q3 2025) pokazalo je još jednu visoku dvoznamenkastu stopu rasta dosegnuvši međugodišnji porast prihoda dobavljača od 61% u usporedbi s istim tromjesečjem godinu ranije (Q3 2024).

Prihod ostvaren od x86 servera porastao je za 32,8% u Q3 2025 na 76,3 milijarde dolara, dok su se prihodi od servera koji nisu x86 povećali za 192,7% u odnosu na prethodnu godinu na 36,2 milijarde dolara.

Prihod od poslužitelja s ugrađenim GPU-om u Q3 2025 porastao je za 49,4% u odnosu na Q3 2024, što predstavlja više od polovice prihoda na tržištu poslužitelja. Brzi tempo kojim hiperskaleri i pružatelji usluga u cloudu usvajaju poslužitelje s ugrađenim GPU-ima potaknuo je rast tržišta poslužitelja koje se gotovo udvostručilo u usporedbi s 2024. godinom, s prihodom od 314,2 milijarde dolara za prva tri tromjesečja 2025. godine.

Regije

Sjedinjene Američke Države najbrže su rastuća regija na tržištu poslužitelja s porastom od 79,1% u usporedbi s Q3 2024, potaknutim rastom od 105,5% u segmentu ubrzanih poslužitelja. Kanada je porasla za 69,8% iz istog razloga. NR Kina raste s 37,6% međugodišnjeg rasta u Q3 2025, što čini gotovo petinu tromjesečnih prihoda u svijetu. APeJC, EMEA i Japan također su pokazali vrlo zdrav dvoznamenkasti rast s 37,4%, 31,0% odnosno 28,1%, dok je Latinska Amerika pokazala nizak jednoznamenkasti rast s porastom od 4,1% u Q3 2025.

Tržišni udjeli

Dell Technologies jasno predvodi tržište s 8,3% udjela prihoda zahvaljujući izvanrednom rastu na ubrzanim serverima, Supermicro je dosegao drugo mjesto s 4,0% udjela prihoda iako je pao za 13,2% u usporedbi s Q3 2024. IEIT Systems i Lenovo statistički su izjednačili treće mjesto na tržištu s 3,7% odnosno 3,6% udjela, dok je Hewlett Packard Enterprise završio na petom mjestu na tržištu s 3,0% udjela.