Globalni prihod od poluvodiča premašiti će 1,3 bln USD u 2026.

Predviđa se da će globalni prihod od poluvodiča premašiti 1,3 bilijuna američkih dolara u 2026. godini, prema tvrtki za poslovne i tehnološke uvide Gartner, Inc

To predstavlja najveći rast u posljednja dva desetljeća.

„Usred velike potražnje za umjetnom inteligencijom, umrežavanjem i napajanjem podatkovnih centara te inflacije cijena memorije (memflacije), predviđa se da će poluvodička industrija 2026. godine ostvariti treću godinu zaredom dvoznamenkasti rast – prekretnicu koja naglašava ključnu ulogu sektora u tehnologiji umjetne inteligencije“, rekao je Rajeev Rajput, viši glavni analitičar u Gartneru.

Gartner predviđa da će prihod od poluvodiča porasti za 64 % u 2026. godini, dok se očekuje da će se prihod od memorije utrostručiti uslijed memflacije. Analitičari Gartnera ističu da je memflacija duboka, ali ne i trajna. Gartner procjenjuje da će godišnje cijene DRAM-a i NAND flash memorije u 2026. godini porasti za 125 %, odnosno 234 %, a značajnije smanjenje cijena ne očekuje se prije kraja 2027. godine.

Prognoza prihoda od poluvodiča, diljem svijeta, 2025.-2027. (milijarde američkih dolara

„Memflacija će uništiti ili barem odgoditi potražnju za proizvodima koji nisu vezani uz umjetnu inteligenciju u 2028. godini, u različitim stupnjevima, ovisno o primjeni“, smatra Rajeev Rajput.

Očekuje se da će AI poluvodiči činiti otprilike 30 % ukupnih prihoda od poluvodiča u 2026. godini te će ostati ključni pokretač rasta industrije. Ulaganja hiperskalera u izgradnju AI infrastrukture ostaju snažna, a očekuje se da će se potrošnja povećati za više od 50 % u 2026. godini, što će dodatno potaknuti potražnju za AI akceleratorima, uključujući GPU-ove i prilagođene čipove koji nisu GPU-ovi.