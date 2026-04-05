Globalni pad kapitalnih ulaganja u telekomunikacije u 2026.

Omjer kapitalnih ulaganja i prihoda za mobilne telekomunikacijske usluge približit će se 11 % do 2029. godine

Prema procjenama, taj je omjer dosegnuo vrhunac od 19 % do 25 % u razdoblju od 2020. do 2022., nakon što su operateri izgradili 5G mreže i, u manjoj mjeri, proširili optičku infrastrukturu.

Analitička tvrtka Dell’Oro Group navodi da trendovi ulaganja u telekomunikacije ulaze u novu fazu, kako se mijenja dinamika između telekomunikacijskih operatera, dobavljača opreme i pružatelja cloud usluga. Izvješće o kapitalnim izdacima pokazuje da su oni u nominalnom iznosu, izraženi u američkim dolarima, u 2025. godini ostali nepromijenjeni. Podaci Dell’Oro Group temelje se na analizi koja obuhvaća oko 50 pružatelja usluga, koji zajedno čine približno 80 % globalnih kapitalnih izdataka u sektoru.

Pedeset vodećih svjetskih operatera prošle je godine ostvarilo ukupne godišnje prihode i ulaganja u iznosu od oko 1,7 bilijuna američkih dolara.

Odnos između kapitalnih ulaganja i prihoda od telekomunikacijske opreme u šest segmenata koje prati Dell’Oro Group – širokopojasni pristup, mikrovalni i optički transport, mobilna jezgrena mreža (MCN), RAN te usmjerivači i sklopke za pružatelje usluga – ostao je stabilan. Istodobno su prihodi proizvođača opreme porasli za 4 % u 2025. u odnosu na prethodnu godinu. Taj nešto snažniji rast prihoda od opreme u odnosu na kapitalna ulaganja djelomično se može objasniti potražnjom koju generiraju pružatelji cloud usluga. Procjenjuje se da su oni odgovorni za otprilike polovicu rasta prihoda od opreme.

Dell’Oro predviđa da će se globalna kapitalna ulaganja u telekomunikacije smanjiti za 2 % u 2026., a zatim rasti po složenoj godišnjoj stopi od 1 % do 2030. godine.

Očekuje se da će prihodi operatera rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od oko 2 %, dok bi omjer kapitalnih ulaganja i prihoda mogao dosegnuti 14 % do 2029. godine.

Za mobilne telekomunikacijske usluge predviđa se da će omjer kapitalnih ulaganja i prihoda iznositi 11 % u 2029., što predstavlja pad od oko 7 postotnih bodova u odnosu na vrhunac nakon izgradnje 5G mreža.

„Operateri ostaju optimistični u pogledu dugoročnih prihoda od mreže, osobito jer umjetna inteligencija potiče novu potražnju za uslugama, no unatoč tome planiraju umjerena kapitalna ulaganja“, izjavio je Stefan Pongratz, potpredsjednik Dell’Oro Group.