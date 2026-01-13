Globalne isporuke računala u 2025. porasle su za 9%

Analitička tvrtkaOmdia navodi da su ukupne isporuke stolnih računala, prijenosnih računala i radnih stanica u četvrtom tromjesečju 2025. godine (Q4 2025) porasle za 10,1% na 75 milijuna jedinica

Gorden Knezović utorak, 13. siječnja 2026. u 06:00

Time su isporuke osobnih računala za cijelu 2025. godinu dosegle 279,5 milijuna jedinica, što je povećanje od 9,2% u odnosu na količine iz 2024. godine. Isporuke prijenosnih računala (uključujući mobilne radne stanice) dosegle su 58,6 milijuna jedinica u Q4 2025 i 220,4 milijuna jedinica u cijeloj godini, postižući rast od 8% u 2025. godini.

Isporuke stolnih računala (uključujući radne stanice) u Q4 2025 dosegle su 16,2 milijuna jedinica, čime je ukupna količina u 2025. godini dosegla 59 milijuna jedinica, što je povećanje od 14,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Problem memorije 

Iako su ukupni rezultati tržišta osobnih računala u 2025. bili zdravi, ponuda memorije i pohrane se smanjila, a povezani pritisak na rastuće cijene pojavio se od sredine godine. U prosincu 2025. godine dobavljači osobnih računala počeli su signalizirati svoja očekivanja povećanja cijena. Uz nemogućnost osiguranja dovoljne ponude, to je već umanjilo predviđena očekivanja isporuka za 2026. godinu.

„Između prvog i četvrtog tromjesečja 2025., troškovi memorije i pohrane za glavna osobna računala porasli su za 40% do 70%, što je rezultiralo povećanjem troškova koje su prenijeli kupci. S obzirom na ograničenu ponudu u 2026., industrija naglašava vrhunske SKU-ove i jednostavnije konfiguracije srednje i niže klase kako bi zaštitila marže“, rekao je glavni analitičar u Omdiji Ben Yeh

Tržišni udjeli

Lenovo je predvodio tržište osobnih računala i sekvencijalno i tijekom cijele godine, ostvarivši dvoznamenkasti rast od 14,4% u četvrtom tromjesečju 2025. godine (Q4 2025) i završivši godinu s isporukama od 71 milijuna jedinica, što je porast od 14,6% u odnosu na prethodnu godinu. HP je zauzeo drugo mjesto s isporukom 15,4 milijuna računala u Q4 2025 i zabilježio rast i na sekvencijalnoj i na godišnjoj razini tijekom tromjesečja. Dell je objavio svoje najjače tromjesečne rezultate u 2025. godini, postigavši ​​snažan međugodišnji porast od 26% u Q4 2025. Isporuke za cijelu godinu dosegle su 42 milijuna jedinica, što predstavlja povećanje od 7% u usporedbi s 2024. godinom, dok je Dell također povećao svoj tržišni udio za 2 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu u tom tromjesečju. Apple je zadržao četvrto mjesto i istaknuo se kao najbrže rastući dobavljač za cijelu godinu. Tvrtka je zabilježila rast od 16,4% za cijelu godinu, s isporukama za cijelu godinu koje su dosegle 28 milijuna jedinica. Asus je zaokružio prvih pet i u tromjesečnoj i u cjelogodišnjoj ljestvici, isporučivši 5,3 milijuna jedinica u Q4 2025 i 20 milijuna jedinica za godinu, uz rast od 7% tijekom blagdanskog tromjesečja.



