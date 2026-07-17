Globalne isporuke pametnih telefona u Q2 2026 na najnižoj razini od 2013.

Globalne isporuke pametnih telefona pale su u drugom tromjesečju 2026. godine (Q2 2026) za 11 % u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši najniže razine u drugom tromjesečju od 2013. godine

Prema preliminarnim procjenama Market Monitora tvrtke Counterpoint Research, nedostatak memorije produbio i postao dominantna prepreka industriji. Cijene DRAM-a i NAND-a nastavile su rasti tijekom tromjesečja jer su dobavljači memorije i dalje davali prioritet potražnji podatkovnih centara umjetne inteligencije u odnosu na potrošačku elektroniku, prisiljavajući proizvođače da rastuće troškove opreme prenesu na potrošače putem ponovljenih povećanja cijena, posebno na uređaje početne i srednje klase.

Samsung je u drugom tromjesečju 2026. ponovno zauzeo svoju globalnu vodeću poziciju s 24 % udjela i zabilježio najsnažniji rast među pet vodećih brendova.

Appleove isporuke rasle su za 3 % u odnosu na prethodnu godinu tijekom tromjesečja, dok se njegov tržišni udio popeo na rekordnih 20 %. Također je bio jedini veliki proizvođač koji je izbjegao porast cijena pametnih telefona tijekom tromjesečja.

Xiaomi, OPPO i Vivo zabilježili su dvoznamenkasti postotni pad isporuka u odnosu na prethodnu godinu u Q2 2026 zbog povećane volatilnosti tržišta koja proizlazi iz rastućih troškova memorije, što je utjecalo na potražnju u cjenovno osjetljivim segmentima početnog i srednjeg ranga.

OPPO i Vivo zauzeli su četvrto i peto mjesto na tržištu u Q2 2026, zauzevši udio u isporuci od 11 % odnosno 8 %.

U međuvremenu, osim pet vodećih brendova, Google i Huawei zabilježili su značajan rast isporuka u Q2 2026, s porastom od 16 % odnosno 6 % u odnosu na prethodnu godinu.