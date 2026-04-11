Globalne isporuke pametnih telefona u Q1 2026 pale 6 %

Globalne isporuke pametnih telefona pale su za 6 % u odnosu na prethodnu godinu u prvom tromjesečju ove godine (Q1 2026)

Pad je posljedica nestašice DRAM-a i NAND-a što je poremetilo opskrbu i povećale troškove proizvođača, a usto je uslijed napetosti na Bliskom istoku potrošačko raspoloženje ostalo slabo .

Apple je prvi put predvodio prvo tromjesečje s 21 % tržišnog udjela, uz rast od 5 % u odnosu na prethodnu godinu, potaknut snažnom potražnjom za iPhoneom 17, proaktivnim upravljanjem lancem opskrbe u uvjetima ograničenja memorije te poboljšanim rezultatima u Kini.

Samsungove isporuke pale su u Q1 2026 za 6 % u odnosu na prethodnu godinu, uz tržišni udio od 20 %, zbog odgođenog lansiranja Galaxyja S26 i slabosti u početnom segmentu.

Izvan pet vodećih brendova, Google i Nothing zabilježili su rast od 14 %, odnosno 25 % u odnosu na prethodnu godinu, potaknut širenjem prisutnosti u prodajnim kanalima, snažnom privlačnošću modela i jasnom diferencijacijom niša.