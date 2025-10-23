Globalne isporuke osobnih računala rasle 8,1% u Q3 2025

Globalne isporuke osobnih računala porasle su u trećem tromjesečju ove godine (Q3 2025) za 8,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (Q3 2024)

Prema preliminarnim podacima tvrtke Counterpoint Research. Rast je prvenstveno potaknut približavanjem kraja podrške za Microsoft Windows 10 u listopadu ove godine i strateškim prilagodbama zaliha povezanim s promjenjivom politikom uvoznih tarifa SAD-a.

Ukidanje sustava Windows 10 učinkovito je djelovalo kao mjerač vremena za osvježavanje u cijeloj industriji, potičući i tvrtke i potrošače da zamijene zastarjele sustave prije roka u listopadu. S obzirom na to da gotovo 40% instalirane baze računala još uvijek koristi Windows 10, ciklus zamjene spreman je biti glavni katalizator rasta tržišta računala u sljedećih nekoliko godina.

Tržišni udjeli

U konkurentskom okruženju glavni igrači su kapitalizirali na ciklusu osvježavanja, a nekoliko tvrtki zabilježilo je dvoznamenkasti međugodišnji postotni rast.

Lenovo je zadržao vodeću poziciju na tržištu, s porastom isporuka u Q3 2025 od 17,4% u odnosu na Q3 2024, što je najveći godišnji rast među šest najvećih dobavljača.

HP je učvrstio svoju drugu poziciju s porastom isporuka od 10,3% u odnosu na prethodnu godinu, čime je naglasio snažnu penetraciju komercijalnog sektora.

Dell ostaje otporan, ali je zabilježio blagi pad godišnjih rezultata. Njegove isporuke zabilježile su marginalni pad od 0,9% u odnosu na prethodnu godinu, unatoč rastu od 2,7% u Q3 2025, što odražava opreznije kupnje poduzeća u njegovim ključnim segmentima.

Appleove isporuke porasle su za 14,9% u odnosu na prethodnu godinu u trećem kvartalu 2025. zahvaljujući popularnim novim modelima MacBookova i prihvaćanju od strane poduzeća.

Asus je zabilježio najeksplozivniji tromjesečni rast, od čak 22,5%, uz istovremeno postizanje rasta od 14,1% u odnosu na prethodnu godinu, potaknut solidnom potražnjom za prijenosnim računalima.

Zajedno, tih pet vodećih dobavljača osvojilo je gotovo tri četvrtine globalnog tržišta osobnih računala, što naglašava nastavak konsolidacije u višem segmentu. Manji, nasuprot tome, zabilježili su stagnaciju ili pad obujma prodaje.

AI poticaj

Premda je aktualni rast prvenstveno potaknut migracijom operativnih sustava, tržište je spremno za još dublju transformaciju s porastom AI računala.

Značajno povećanje isporuka AI računala očekuje se nakon 2026. godine. Tu promjenu potaknut će komercijalizacija procesora sljedeće generacije posebno dizajniranih za AI na uređajima, uključujući Qualcommov novi Elite X2 čip, Intelovu Panther Lake arhitekturu i buduće čipove razvijene kroz suradnju s NVIDIA-om.

Uspješna tranzicija potaknuta prestankom podrške za Windows 10 postavlja financijsku i hardversku osnovu potrebnu za glatko preusmjeravanje industrije prema vrhunskim uređajima s umjetnom inteligencijom u nadolazećim godinama.

Oporavak tržišta osobnih računala u 2025. nije samo zamjena zastarjelih sustava, već i priprema za ono što slijedi. Mnoga poduzeća biraju računala s umjetnom inteligencijom kako bi osigurala budućnost svojih uređaja, čak i ako im te mogućnosti još nisu odmah potrebne. Sljedeći ciklus osvježavanja bit će kako se očekuje definiran inteligencijom na rubu mreže, a ne samo poboljšanjima performansi.

Gledajući unaprijed, pozornost industrije okreće se prema sljedećem velikom katalizatoru – porastu AI računala. U 2025. godini proizvođači računala počeli su najavljivati ​​nove modele s AI ubrzanjem na uređaju, na primjer, prijenosna računala sposobna za pokretanje generativnih AI asistenta i velikih jezičnih modela lokalno, umjesto da se oslanjaju na cloud. Međutim, do sada se te značajke orijentirane na AI nisu pretvorile u glavni pokretač prodaje za cjelokupno tržište računala. Kupci i dalje daju prioritet temeljnim nadogradnjama (poput kompatibilnosti s operativnim sustavom, performansi i trajanja baterije) u odnosu na najsuvremenije AI mogućnosti u svojim odlukama o kupnji.

AI računala trenutno su vezana za budućnost i mnoga poduzeća počinju uključivati ​​AI značajke kao zaštitu za budućnost. Tvrtke žele osvježiti svoju instaliranu bazu AI računalima jer ne žele zastarjeti za godinu ili dvije. Drugim riječima, neka poduzeća počinju uvoditi modele s AI mogućnostima – ne zbog neposredne potrebe, već kako bi osigurala budućnost svojih uređaja za nove slučajeve upotrebe.

AI era nakon 2026.

Očekuje se da će se značajno ubrzanje isporuka AI-PC računala doista ubrzati nakon 2026. godine, kada se na tržište pojavi nova generacija čipova i platformi. Lideri u poluvodičkoj industriji pripremaju se za poticanje te faze: Qualcomm je nedavno predstavio svoj Snapdragon X2 Elite PC procesor, a Intel priprema svoje čipove Panther Lake Core Ultra sljedeće generacije - oba integriraju snažne neuronske procesorske jedinice i AI motore na čipu usmjerene na poboljšanje performansi AI računala. Slično tome, NVIDIA surađuje s partnerima za PC čipove (poput MediaTeka) na dizajnu CPU-a temeljenih na Arm tehnologiji s ugrađenim GPU AI ubrzanjem. Predviđamo da će značajne masovne isporuke AI-orijentiranih čipova stići tek krajem 2026., a šira dostupnost bit će 2027. godine. Taj vremenski okvir sugerira da će pravi procvat AI PC računala - kada AI-optimizirana računala postanu mainstream segment - doći do realizacije nakon 2026. godine, vjerojatno podižući tržište PC računala na nove visine u drugom dijelu desetljeća.