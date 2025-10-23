Globalne isporuke osobnih računala rasle 8,1% u Q3 2025

Globalne isporuke osobnih računala porasle su u trećem tromjesečju ove godine (Q3 2025) za 8,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (Q3 2024)

Mreža četvrtak, 23. listopada 2025. u 06:08

Prema preliminarnim podacima tvrtke Counterpoint Research. Rast je prvenstveno potaknut približavanjem kraja podrške za Microsoft Windows 10 u listopadu ove godine i strateškim prilagodbama zaliha povezanim s promjenjivom politikom uvoznih tarifa SAD-a.

Ukidanje sustava Windows 10 učinkovito je djelovalo kao mjerač vremena za osvježavanje u cijeloj industriji, potičući i tvrtke i potrošače da zamijene zastarjele sustave prije roka u listopadu. S obzirom na to da gotovo 40% instalirane baze računala još uvijek koristi Windows 10, ciklus zamjene spreman je biti glavni katalizator rasta tržišta računala u sljedećih nekoliko godina.

Tržišni udjeli

U konkurentskom okruženju glavni igrači su kapitalizirali na ciklusu osvježavanja, a nekoliko tvrtki zabilježilo je dvoznamenkasti međugodišnji postotni rast.

Lenovo je zadržao vodeću poziciju na tržištu, s porastom isporuka u Q3 2025 od 17,4% u odnosu na Q3 2024, što je najveći godišnji rast među šest najvećih dobavljača.

HP je učvrstio svoju drugu poziciju s porastom isporuka od 10,3% u odnosu na prethodnu godinu, čime je naglasio snažnu penetraciju komercijalnog sektora.

Dell ostaje otporan, ali je zabilježio blagi pad godišnjih rezultata. Njegove isporuke zabilježile su marginalni pad od 0,9% u odnosu na prethodnu godinu, unatoč rastu od 2,7% u Q3 2025, što odražava opreznije kupnje poduzeća u njegovim ključnim segmentima.

Appleove isporuke porasle su za 14,9% u odnosu na prethodnu godinu u trećem kvartalu 2025. zahvaljujući popularnim novim modelima MacBookova i prihvaćanju od strane poduzeća.

Asus je zabilježio najeksplozivniji tromjesečni rast, od čak 22,5%, uz istovremeno postizanje rasta od 14,1% u odnosu na prethodnu godinu, potaknut solidnom potražnjom za prijenosnim računalima.

Zajedno, tih pet vodećih dobavljača osvojilo je gotovo tri četvrtine globalnog tržišta osobnih računala, što naglašava nastavak konsolidacije u višem segmentu. Manji, nasuprot tome, zabilježili su stagnaciju ili pad obujma prodaje.

AI poticaj

Premda je aktualni rast prvenstveno potaknut migracijom operativnih sustava, tržište je spremno za još dublju transformaciju s porastom AI računala.

Značajno povećanje isporuka AI računala očekuje se nakon 2026. godine. Tu promjenu potaknut će komercijalizacija procesora sljedeće generacije posebno dizajniranih za AI na uređajima, uključujući Qualcommov novi Elite X2 čip, Intelovu Panther Lake arhitekturu i buduće čipove razvijene kroz suradnju s NVIDIA-om.

Uspješna tranzicija potaknuta prestankom podrške za Windows 10 postavlja financijsku i hardversku osnovu potrebnu za glatko preusmjeravanje industrije prema vrhunskim uređajima s umjetnom inteligencijom u nadolazećim godinama.

Oporavak tržišta osobnih računala u 2025. nije samo zamjena zastarjelih sustava, već i priprema za ono što slijedi. Mnoga poduzeća biraju računala s umjetnom inteligencijom kako bi osigurala budućnost svojih uređaja, čak i ako im te mogućnosti još nisu odmah potrebne. Sljedeći ciklus osvježavanja bit će kako se očekuje definiran inteligencijom na rubu mreže, a ne samo poboljšanjima performansi.

Gledajući unaprijed, pozornost industrije okreće se prema sljedećem velikom katalizatoru – porastu AI računala. U 2025. godini proizvođači računala počeli su najavljivati ​​nove modele s AI ubrzanjem na uređaju, na primjer, prijenosna računala sposobna za pokretanje generativnih AI asistenta i velikih jezičnih modela lokalno, umjesto da se oslanjaju na cloud. Međutim, do sada se te značajke orijentirane na AI nisu pretvorile u glavni pokretač prodaje za cjelokupno tržište računala. Kupci i dalje daju prioritet temeljnim nadogradnjama (poput kompatibilnosti s operativnim sustavom, performansi i trajanja baterije) u odnosu na najsuvremenije AI mogućnosti u svojim odlukama o kupnji.

AI računala trenutno su vezana za budućnost i mnoga poduzeća počinju uključivati ​​AI značajke kao zaštitu za budućnost. Tvrtke žele osvježiti svoju instaliranu bazu AI računalima jer ne žele zastarjeti za godinu ili dvije. Drugim riječima, neka poduzeća počinju uvoditi modele s AI mogućnostima – ne zbog neposredne potrebe, već kako bi osigurala budućnost svojih uređaja za nove slučajeve upotrebe.

AI era nakon 2026.

Očekuje se da će se značajno ubrzanje isporuka AI-PC računala doista ubrzati nakon 2026. godine, kada se na tržište pojavi nova generacija čipova i platformi. Lideri u poluvodičkoj industriji pripremaju se za poticanje te faze: Qualcomm je nedavno predstavio svoj Snapdragon X2 Elite PC procesor, a Intel priprema svoje čipove Panther Lake Core Ultra sljedeće generacije - oba integriraju snažne neuronske procesorske jedinice i AI motore na čipu usmjerene na poboljšanje performansi AI računala. Slično tome, NVIDIA surađuje s partnerima za PC čipove (poput MediaTeka) na dizajnu CPU-a temeljenih na Arm tehnologiji s ugrađenim GPU AI ubrzanjem. Predviđamo da će značajne masovne isporuke AI-orijentiranih čipova stići tek krajem 2026., a šira dostupnost bit će 2027. godine. Taj vremenski okvir sugerira da će pravi procvat AI PC računala - kada AI-optimizirana računala postanu mainstream segment - doći do realizacije nakon 2026. godine, vjerojatno podižući tržište PC računala na nove visine u drugom dijelu desetljeća.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi