Globalna potrošnja na cloud infrastrukturu rasla 25% u Q3 2025

To predstavlja rast od 25% u odnosu na prethodnu godinu. Tržišni zamah ostao je stabilan, označavajući peto tromjesečje zaredom u kojem je rast ostao iznad 20%, što naglašava kontinuiranu snagu u cijelom sektoru. Takav učinak odražava značajan pomak u tehnološkom krajoliku jer potražnja poduzeća za umjetnom inteligencijom prelazi iz ranog eksperimentiranja prema skaliranom raspoređivanju u produkciju. Kako se taj prijelaz ubrzava, hiperskaleri sve više preusmjeravaju konkurenciju s postupnih dobitaka u performansama modela prema mogućnostima na razini platforme koje podržavaju implementaciju više modela i osiguravaju pouzdan rad AI agenata u stvarnim okruženjima.

Rast tržišta

U Q3 2025, AWS, Microsoft Azure i Google Cloud zadržali su svoje tržišne pozicije iz prethodnog tromjesečja, zajedno čineći 66% globalne potrošnje na cloud infrastrukturu. Zajedno su tri hiperskalera ostvarila rast od 29% u odnosu na prethodnu godinu.

Rast AWS-a ponovno se ubrzao na 20% u odnosu na prethodnu godinu u Q3 2025, što označava najsnažnije rezultate od 2022. godine. Microsoft Azure i Google Cloud također su zadržali snažan zamah, svaki s rastom od preko 35% u odnosu na prethodnu godinu. Kako se potražnja poduzeća za umjetnom inteligencijom i dalje povećava, rast tržišta clouda pomiče se s eksperimentiranja u ranoj fazi i pilot projekata prema skaliranom uvođenju aplikacija umjetne inteligencije poslovne razine. Razina zaostataka među vodećim pružateljima usluga u cloudu nastavila je rasti, a AWS, Microsoft i Google Cloud izvješćuju o daljnjem povećanju zaostataka u narudžbama u Q3 2025, jačajući temeljnu otpornost tržišta i zdravo okruženje potražnje.

AI

Strategije hiperskalera za umjetnu inteligenciju razvijaju se od primarnog fokusa na inkrementalne performanse modela prema pristupima koji su više vođeni platformom i spremniji za produkciju. Poduzeća više ne procjenjuju AI platforme isključivo na temelju mogućnosti modela, već sve više na temelju njihove podrške za strategije s više modela i aplikacije temeljene na agentima.

Takva promjena ubrzava prelazak hiperskalera prema mogućnostima umjetne inteligencije na razini platforme. AWS, Microsoft Azure i Google Cloud integriraju vlasničke temeljne modele s rastućim rasponom modela trećih strana i modela otvorene težine, koristeći upravljane AI platforme i usluge kao što su Amazon Bedrock, Azure AI Foundry i Vertex AI-jev Model Garden kako bi proširili podršku za usvajanje više modela.

Tržišni udjeli

Amazon Web Services (AWS) predvodio je globalno tržište cloud infrastrukture s udjelom od 32% i rastom prihoda od 20% u odnosu na prethodnu godinu. Taj učinak podržan je ublažavanjem ograničenja u ponudi računalnih resursa, uz rastuću potražnju potaknutu partnerstvom s Anthropicem. AWS je izvijestio o ukupnom zaostatku od 200 milijardi dolara do kraja Q3 2025, što naglašava održivu potražnju. Amazon Bedrock nastavlja se brzo razvijati, proširujući izbor modela i mogućnosti platforme, uključujući podršku za Claude 4.5, 18 upravljanih modela otvorene težine te poboljšane značajke Guardrails i automatizacije podataka. Na AWS re:Invent 2025, AWS je također predstavio obitelj modela Nova 2, Nova Act i Nova Forge, jačajući svoj cjeloviti AI paket za poduzeća, od modela do agenata i automatizacije. Osim toga, AWS je proširio svoj regionalni otisak pokretanjem regije AWS Azija i Pacifik (Novi Zeland) u rujnu, dodajući tri zone dostupnosti za podršku lokalnom prebivalištu podataka i radnim opterećenjima s niskom latencijom.

Microsoft Azure ostao je drugi najveći svjetski pružatelj usluga u cloudu u Q3 2025, s tržišnim udjelom od 22% i snažnim rastom prihoda od 40% u odnosu na prethodnu godinu. U listopadu je Microsoft obnovio partnerstvo s OpenAI-jem, dodatno učvršćujući OpenAI-jev razvoj i implementaciju umjetne inteligencije na Azureu. Azure AI Foundry nastavio je širiti svoj ekosustav modela, podržavajući višestruke temeljne modele, uključujući Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5 i Haiku 4.5. Platforma sada opslužuje više od 80.000 korisnika i pruža pristup više od 11.000 modela. U listopadu je Microsoft također predstavio Microsoft Agent Framework, omogućujući poduzećima izgradnju i orkestriranje višeagentnih sustava. Korisnici poput KPMG-a već primjenjuju okvir za poboljšanje procesa revizije, a takva implementacija umjetne inteligencije produkcijske razine doprinosi ukupnom zamahu rasta Azurea. Usporedo s tim, Microsoft je nastavio ulagati u regionalnu infrastrukturu, najavljujući u studenom planove za proširenje svoje regije Azure clouda u Maleziji i pokretanje nove regije podatkovnih centara Azure u Indiji 2026. godine.

Google Cloud ostao je treći najveći svjetski pružatelj usluga u cloudu u Q3 2025, ostvarivši snažan rast od 36% u odnosu na prethodnu godinu i povećavši svoj tržišni udio na 11%. Rast je prvenstveno potaknut ponudama umjetne inteligencije za poduzeća, a tromjesečni prihodi iz tog segmenta dosegli su nekoliko milijardi dolara. Zaključno s 30. rujna, Google Cloud izvijestio je o zaostatku od 157,7 milijardi dolara, što je oštar porast u odnosu na 108,2 milijarde dolara u drugom tromjesečju, što naglašava jačanje vidljivosti potražnje. Što se tiče platforme, Vertex AI-jev Model Garden nastavio je širiti svoj portfelj modela umjetne inteligencije velikih razmjera, dodajući nove modele poput multimodalnih varijanti iz serije Gemini 2.5, Kimi K2 Thinking i DeepSeek-V3.2. U listopadu 2025. Google

Cloud je također pokrenuo Gemini Enterprise, AI platformu dizajniranu za poslovne korisnike koja integrira obitelj modela Gemini s AI agentima poslovne klase, alatima za razvoj bez koda te mogućnostima sigurnosti i upravljanja.