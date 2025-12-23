Globalna potrošnja GenAI će porasti na skoro 700 mlrd dolara do 2030.

Izvješće (Global AI Consumer Spends Forecast, 2024.-2030.) objavljeno 23. studenog 2025. ističe eksponencijalni rast i softvera umjetne inteligencije usmjerenog na potrošače i hardvera potrebnog za njegovo pokretanje.

Hardver i softver

Tržište AI hardvera predstavljat će glavninu potrošnje. Značajan pokretač tog rasta je integracija AI mogućnosti u osobne uređaje. Izvješće predviđa da će globalne isporuke generativnih AI pametnih telefona rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta od 26%, s odgovarajućim rastom prihoda od 16% od 2023. do 2030. godine.

Sektor AI softvera usmjerenog na potrošače spreman je za još dramatičniji rast. Taj porast podržava ogroman porast broja korisnika, s očekivanim porastom broja mjesečnih aktivnih korisnika (monthly active users, MAU) AI chatbot platformi za gotovo 5 milijardi.

„Potrošnja na AI hardver ostat će snažna u sljedećih nekoliko godina, ali rast potrošnje na softver u konačnici će odrediti uspjeh novog AI ekosustava. I dok predviđamo da će tržište AI softvera doista masovno rasti u sljedećih pet godina, očekujemo da ćemo u bliskoj budućnosti vidjeti neke pobjednike i gubitnike“, smatra direktor istraživanja Counterpoint Reasearcha Marc Einstein.

Marc Einstein, direktor istraživanja Counterpoint Reasearcha

GenAI platforme

Izvješće predviđa i razvoj konkurentskog okruženja platformi umjetne inteligencije. Dok se očekuje da će OpenAI zadržati vodstvo s najvećom korisničkom bazom, predviđa se da će Google i Microsoft doživjeti najveći rast mjesečno aktivnih korisnika tijekom predviđenog razdoblja. Tržište za AI aplikacije izvan chatbotova - kao što su generatori umjetničkih djela, AI pratitelji i uređivači fotografija - također je spremno za povećani rast.

Generativna umjetna inteligencija brzo prelazi iz luksuzne značajke u standard masovnog tržišta. Dok premium pametni telefoni i dalje osiguravaju prihode do 2030. godine, rast obujma sve više pokreću uređaji srednje klase, što upućuje na šire prihvaćanje mogućnosti umjetne inteligencije. Istovremeno, novi oblici umjetne inteligencije poput prijenosnih računala, XR i uređaja s umjetnom inteligencijom ostaju manji, ali predstavljaju sljedeću granicu rasta, postupno diverzificirajući ekosustav hardvera umjetne inteligencije izvan pametnih telefona.

Pitanje s kojim se industrija suočava jest hoće li masovni rast u sektoru biti dovoljan da opravda do sada nezabilježena ulaganja u to područje.