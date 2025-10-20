GDi grupa i Geolux zajedno na nova tržišta

GDi grupa i Geolux potpisali su pismo namjere o strateškoj suradnji u nastupu na međunarodnom tržištu s tehnologijama za podršku u upravljanju vodnim resursima. Kompanije su time udružile svoja tehnološka rješenja i stručnost kako bi zajednički nastupile na međunarodnim tržištima, uključujući Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, Albaniju, Kosovo i Crnu Goru.



Suradnja donosi značajne prilike za rast, razvoj i internacionalizaciju poslovanja obje tvrtke, ocjenjuju u tim tvrtkama, a posebno jača poziciju domaće tehnologije u području pametnog upravljanja prirodnim resursima.



Geolux se bavi radarima, senzorima i mjernim sustavima, dok GDi implementira digitalna rješenja i geoinformacijske tehnologije. Zajedno će ponuditi kombinaciju hardverskih i softverskih rješenja za upravljanje vodama i zaštitu okoliša.



Sporazum postavlja temelje za zajedničke projekte koji će pridonijeti održivom razvoju, digitalnoj transformaciji, zaštiti od štetnog djelovanja voda i jačanju otpornosti na klimatske promjene u regiji. Blerim Sela, direktor Perpetuum Mobilea, imenovan je voditeljem poslovanja ovog područja na razini GDi Grupe.

