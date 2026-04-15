Game Pass je preskup, kaže nova šefica Xboxa

Iako je nova glavna izvršna direktorica Xboxa Asha Sharma na toj poziciji tek nekoliko mjeseci, nazire se mogućnost većih promjena. U medije je procurio dopis zaposlenicima u kojem kritizira trenutne cijene pretplate na Game Pass.



Ukratko, Sharma Game Pass smatra preskupim za igrače. Stoga planira razviti fleksibilniji sustav, za čije će testiranje i učenje biti potrebno vrijeme.



Microsoft je dva puta podigao cijenu za Game Pass u roku od 15 mjeseci. Xbox i dalje nudi širok raspon naslova. u travanjskoj nadogradnji dodani su naslovi kao što su Hades 2 i novi Double Fine projekt Kiln, uz AAA hitove poput remakea Call of Duty: Modern Warfare.