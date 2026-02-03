Francuski Capgemini prodaje američku podružnicu zbog ugovora s ICE-om

"Uobičajena zakonska ograničenja ne dopuštaju Grupi odgovarajuću kontrolu nad određenim aspektima poslovanja", poručili su iz Capgeminija.

Mreža utorak, 3. veljače 2026. u 11:05
📷 Yasmin Peyman (Unsplash)
Yasmin Peyman (Unsplash)

Francuska IT tvrtka Capgemini će prodati svoju američku podružnicu Capgemini Government Solutions (CGS) nakon što su francuski zakonodavci i ministar financija Roland Lescure zatražili objašnjenje ugovora koji je podružnica potpisala s američkom agencijom za provođenje imigracijskih zakona ICE. Objašnjenje je zatraženo usred zabrinutosti zbog taktika koje su koristili agenti ICE-a, koji su usmrtili dvoje američkih državljana u američkoj saveznoj državi Minnesoti prošlog mjeseca.

"Capgemini je smatrao kako uobičajena zakonska ograničenja nametnuta u Sjedinjenim Državama na ugovaranje s federalnim subjektima koji obavljaju povjerljive aktivnosti ne dopuštaju Grupi odgovarajuću kontrolu nad određenim aspektima poslovanja ove podružnice kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima Grupe", naveo je Capgemini u izjavi. 

Proces prodaje bit će pokrenut odmah. CGS čini 0,4 posto procijenjenih prihoda CapGeminija u 2025. godini i manje od dva posto prihoda u Sjedinjenim Državama. 

Izvršni direktor Capgeminija Aiman ​​Ezzat prošli je tjedan rekao kako je tvrtka saznala za prirodu ugovora koji je CGS-u dodijelila Služba za imigraciju i carine američkog Ministarstva domovinske sigurnosti u prosincu 2025. 

Ustvrdio je kako Capgemini nije imao pristup nikakvim klasificiranim informacijama, klasificiranim ugovorima ili bilo čemu što se odnosi na tehničke operacije CGS-a, kako to zahtijevaju američki sigurnosni propisi vezani uz vladine ugovore. Dodao je kako će tvrtka pregledati sadržaj i opseg ovog ugovora i CGS-ove postupke ugovaranja.

