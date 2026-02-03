Francuski Capgemini prodaje američku podružnicu zbog ugovora s ICE-om
"Uobičajena zakonska ograničenja ne dopuštaju Grupi odgovarajuću kontrolu nad određenim aspektima poslovanja", poručili su iz Capgeminija.
Francuska IT tvrtka Capgemini će prodati svoju američku podružnicu Capgemini Government Solutions (CGS) nakon što su francuski zakonodavci i ministar financija Roland Lescure zatražili objašnjenje ugovora koji je podružnica potpisala s američkom agencijom za provođenje imigracijskih zakona ICE. Objašnjenje je zatraženo usred zabrinutosti zbog taktika koje su koristili agenti ICE-a, koji su usmrtili dvoje američkih državljana u američkoj saveznoj državi Minnesoti prošlog mjeseca.
"Capgemini je smatrao kako uobičajena zakonska ograničenja nametnuta u Sjedinjenim Državama na ugovaranje s federalnim subjektima koji obavljaju povjerljive aktivnosti ne dopuštaju Grupi odgovarajuću kontrolu nad određenim aspektima poslovanja ove podružnice kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima Grupe", naveo je Capgemini u izjavi.
Proces prodaje bit će pokrenut odmah. CGS čini 0,4 posto procijenjenih prihoda CapGeminija u 2025. godini i manje od dva posto prihoda u Sjedinjenim Državama.
Izvršni direktor Capgeminija Aiman Ezzat prošli je tjedan rekao kako je tvrtka saznala za prirodu ugovora koji je CGS-u dodijelila Služba za imigraciju i carine američkog Ministarstva domovinske sigurnosti u prosincu 2025.
Ustvrdio je kako Capgemini nije imao pristup nikakvim klasificiranim informacijama, klasificiranim ugovorima ili bilo čemu što se odnosi na tehničke operacije CGS-a, kako to zahtijevaju američki sigurnosni propisi vezani uz vladine ugovore. Dodao je kako će tvrtka pregledati sadržaj i opseg ovog ugovora i CGS-ove postupke ugovaranja.