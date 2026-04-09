Exclusive Networks postaje distribucijski partner Dockera u DACH regiji i istočnoj Europi

Exclusive Networks, tvrtka specijalizirana za kibernetičku sigurnost i mrežna rješenja, i Docker, pružatelj platformi za razvoj modernih aplikacija temeljenih na kontejnerskoj tehnologiji, oboje globalni lideri u svojim područjima, danas su objavili sklapanje distribucijskog partnerstva za DACH regiju (Njemačka, Austrija i Švicarska) i istočnu Europu (Središnja regija). Cilj ove suradnje je učiniti Dockerovu platformu za kontejnersku tehnologiju dostupnom širokoj partnerskoj mreži te podržati tvrtke u modernizaciji njihovih aplikacijskih okruženja.

Docker pruža platformu za razvoj modernih aplikacija temeljenih na kontejnerskoj tehnologiji. Pakiranjem aplikacija i njihovih ovisnosti u standardizirane, prenosive jedinice, Docker pomaže razvojnim timovima u stvaranju konzistentnih okruženja na lokalnim računalima, unutar vlastite infrastrukture i u oblaku. Time se radni procesi pojednostavljuju, isporuka softvera ubrzava i poboljšava pouzdanost tijekom cijelog životnog ciklusa softvera. Rješenje Docker Hardened Images također pruža provjerenu polaznu točku za timove koji traže sigurniju osnovu za kontejnerizirane aplikacije.

„S Dockerom proširujemo naš portfelj vodećom platformom na tržištu za razvoj aplikacija, s posebnim fokusom na sigurna kontejnerska okruženja,” izjavio je Helge Scherff, regionalni potpredsjednik za Središnju regiju u Exclusive Networksu. „Veselimo se što ćemo Dockerova rješenja predstaviti na tržištu Središnje regije i podržati naše partnere u uspješnom pozicioniranju Dockera kod njihovih klijenata.”

Bogdan Sporea, direktor za kanal i partnerstva EMEA i LATAM u Dockeru, dodaje: „S Exclusive Networksom stječemo snažnog i strateškog distribucijskog partnera s opsežnim stručnim znanjem o kanalima prodaje i snažnom regionalnom prisutnošću u DACH regiji i istočnoj Europi. Zajedno ćemo ubrzati prihvaćanje Dockerove platforme, omogućujući organizacijama da brže i pouzdanije razvijaju, osiguravaju i pokreću moderne aplikacije u većem opsegu.“

Grupa Exclusive Networks već ima veliko iskustvo s Dockerom: Nuaware, tvrtka u sastavu Exclusive Networks, uspješno distribuira ovu tehnologiju u regijama APAC, Sjeverna Amerika i EMEA. Sada, kada Exclusive Networks preuzima distribuciju u Središnjoj regiji, ovo se partnerstvo dodatno ciljano razvija na strateški način.

Kombiniranjem aktivnosti za izlazak na tržište i uskom suradnjom s Exclusive Networksom, Docker će moći iskoristiti prethodno uspostavljen ekosustav partnerskih kanala distributera i dodatno proširiti svoju regionalnu prisutnost. Partneri u Središnjoj regiji dodatno jačaju svoje mogućnosti kroz pristup lokalnim resursima, proširenom portfelju usluga i jednoj od vodećih mreža distributera s dodanom vrijednošću na tržištu.

„Uz savez s Dockerom nastavljamo nadograđivati uspješno partnerstvo s Nuawareom i dosljedno ga podižemo na višu razinu. Integracijom u našu organizaciju u Središnjoj regiji možemo Docker još učinkovitije pozicionirati na tržištu i podržati naše partnere u stvaranju novih poslovnih prilika,” dodaje Scherff.