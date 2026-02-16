Exclusive Networks ostvario milijardu dolara godišnjeg prometa u Europi s Palo Alto Networksom

Exclusive Networks, globalni stručnjak za kibernetičku sigurnost, postao je prvi distributer u EMEA regiji koji je ostvario 1 milijardu dolara godišnjeg prometa s Palo Alto Networks AI rješenjima za kibernetičku sigurnost. Ova prekretnica ostvarena je tijekom fiskalne godine 2025. tvrtke Palo Alto Networks, zaključno s 31. srpnja 2025.

Ovaj uspjeh potvrda je dugogodišnjeg i uspješnog partnerstva dvaju lidera u području kibernetičke sigurnosti. Ovo partnerstvo traje još od početka 2009. godine, kada je Palo Alto Networks odabrao Exclusive Networks kao svojeg prvog distribucijskog partnera na britanskom tržištu.

Partnerstvo od tada kontinuirano jača, uz eksponencijalan rast obiju kompanija. Danas je Palo Alto Networks globalni predvodnik u AI sigurnosnim rješenjima, s tržišnom kapitalizacijom većom od 130 milijardi dolara. Exclusive Networks razvio se u globalnog specijalista za kibernetičku sigurnost kojem vodeći proizvođači i channel partneri vjeruju u stvaranju tržišnog dosega, uspješnijoj prodaji i većem rastu.

Od prve prodaje u Ujedinjenom Kraljevstvu do europskih razmjera

Uspjeh je započeo u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su postavljeni čvrsti temelji: uvođenje tehnologije na tržište, podizanje svijesti, regrutiranje i osnaživanje partnera, izgradnja tržišne strategije te izazivanje tada dominantnih, velikih tradicionalnih dobavljača.

Do 2015. godine godišnji promet u Ujedinjenom Kraljevstvu dosegnuo je 35 milijuna dolara. Uslijedilo je regionalno širenje diljem Europe, pri čemu je do kraja 2020. ostvarena prodaja od 100 milijuna dolara. Daljnje produbljivanje partnerstva i razdoblje ubrzanog rasta rezultirali su dosezanjem 1 milijarde eura godišnjeg prometa zaključno s krajem srpnja 2025.

Paul Eccleston, VP Business Innovation iz Exclusive Networks, izjavio je:

„Ovo je velika uspješnica za partnerski kanal, a posebno za naš ekosustav partnera. Dokazuje da su value-based i people-centric partnerstva važnija nego ikad, osobito u kibernetičkoj sigurnosti, gdje je složenost svakodnevica, a povjerenje korisnika presudno.“

Patricia Murphy, EMEA VP Ecosystem EMEA u Palo Alto Networksu, istaknula je gradnju povjerenja tijekom posljednjih 16 godina između dvaju organizacija:

„Ključ uspjeha ovog snažnog partnerstva leži u našoj sposobnosti da gradimo i održavamo povjerenje između Exclusive Networksa i Palo Alto Networksa - na svim razinama. Sve počinje s izvršnim vodstvom i proteže se kroz svaki segment obje tvrtke. Usklađenost na prodajnoj strani uvijek je bila presudna, a pritom se snažno oslanjamo na našu partnersku zajednicu kako bismo nastavili širiti poslovanje.“

Jon Shortland, Global Vendor Business Development Director iz Exclusive Networks, dodao je:

„Od pionirskih dana na britanskom tržištu 2009. do probijanja granice od 1 milijarde eura u Europi 2025., naša suradnja s Palo Alto Networksom kontinuirano se razvija, stvarajući jedno od najsnažnijih partnerstava u industriji. Izgrađeno na međusobnom povjerenju i poštovanju te potaknuto inovacijama i ambicijom, vjerujemo da najbolje tek dolazi. Veselimo se budućem rastu i rušenju novih granica!“

O tvrtki Palo Alto Networks

Kao globalni lider u području umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) posvećen je zaštiti digitalnog načina života kroz kontinuirane inovacije. Više od 70.000 organizacija diljem svijeta oslanja se na naša sveobuhvatna AI sigurnosna rješenja koja obuhvaćaju mrežnu sigurnost, zaštitu oblaka, sigurnosne operacije i umjetnu inteligenciju, uz podršku tima Unit 42. Naš fokus na tzv. platformization donosi organizacijama pojednostavljenu sigurnost, a zaštita pritom potiče inovacije. Više informacija dostupno je na: www.paloaltonetworks.com

O tvrtki Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) globalni je stručnjak za kibernetičku sigurnost koji partnerima i krajnjim korisnicima donosi široku lepezu usluga i proizvoda putem provjerenih tržišnih kanala. S uredima u više od 45 zemalja i mogućnošću pružanja usluga u više od 170 zemalja, kombiniramo lokalnu prisutnost s operativnom snagom globalne organizacije. Naš pažljivo odabrani portfelj uključuje vodeće svjetske proizvođače, dok se naše usluge protežu od upravljanih sigurnosnih rješenja do specijalističke tehničke akreditacije i edukacije, prateći ubrzani razvoj tehnologija i promjene poslovnih modela. Više informacija dostupno je na: www.exclusive-networks.com.