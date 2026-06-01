Europsko tržište pametnih telefona poraslo je 2 % u Q1 2026.

Najnovije istraživanje tvrtke Omdia pokazuje da je europsko tržište pametnih telefona (bez Rusije) u prvom tromjesečju 2026. godine poraslo za 2 %, dosegnuvši 33 milijuna isporučenih uređaja

Time je tržište pokazalo otpornost unatoč rastućim troškovima na strani ponude i sve većim rizicima u opskrbnim lancima.

Samsung je zadržao poziciju najvećeg dobavljača u Europi, uz rast od 3% i isporučenih 12,6 milijuna uređaja. Učinkovito sniženje cijene modela Galaxy A16 4G pomoglo je Samsungu povećati prodaju te ublažiti pad povezan s odgođenim lansiranjem modela Galaxy S26, A57 i A37.

Apple je zabilježio rast od 9 % te isporučio 8,8 milijuna iPhonea, potaknut snažnom potražnjom za serijom iPhone 17, kao i većom zastupljenošću modela iPhone 15 i iPhone 16e u srednjem tržišnom segmentu. Značajno je da je Apple ostvario snažne rezultate unatoč manjem broju i nižoj razini popusta nego prethodnih godina.

Xiaomi je zadržao treće mjesto unatoč padu od 15 %, na 4,5 milijuna isporučenih uređaja, budući da su na njega izravnije utjecali problemi u opskrbnom lancu.

Motorola je porasla za 17 %, na 1,9 milijuna uređaja, dok je OPPO zabilježio rast od 9 %, na 1,3 milijuna uređaja.

Honor, koji zauzima šesto mjesto na ljestvici, bio je najbrže rastući proizvođač među vodećim tržišnim igračima, s isporukama koje su porasle za više od 60 % u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine.